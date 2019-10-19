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软银愿景基金合伙人戴维农辞职，曾负责监管滴滴

2019-10-19 10:45:30来源：网易科技作者：小小责编：孤城评论：

10月19日消息，据外媒报道，据知情人士透露，软银旗下愿景基金(Vision Fund)合伙人大卫·戴维农(David Thevenon)已经辞职，以寻求其他机会。

知情人士表示，戴维农常驻伦敦，将在其监管的投资组合完成阶段性转型后离开，该组合包括滴滴出行、东南亚网约车公司Grab以及小企业贷款平台Kabbage。愿景基金尚未决定由哪些高管代替戴维农，负责继续监督上述投资项目。

远景基金的代表拒绝置评，戴维农也没有回应置评请求。

职业社交网站LinkedIn上的简介显示，戴维农于2014年加入软银集团，并于2016年12月转到远景基金的母公司软银投资顾问公司。他也是滴滴出行、Grab和Kabbage的董事会成员。

在愿景基金网站上回答有关在那里希望实现哪些愿望时，戴维农解释说，他在交通、金融服务和机器人领域工作的某些项目可能会产生重大影响。

他说：“我认为，如果我们做得好，我们将帮助人们过上更好的生活，比如帮助他们以更高效、更实惠的方式做他们想做的事情。这给了他们新的机会，帮助打开了他们的世界。”

愿景基金最近也增加了合作伙伴，亿万富翁卡尔·伊坎(Carl Icahn)的前合伙人萨姆·默克萨默(Sam Merksamer)本月以合伙人身份加入软银投资顾问公司。

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关键词：软银愿景戴维农

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