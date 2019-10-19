华为正式“官宣”nova 5z：麒麟810+4800万像素后置四摄

IT之家10月19日消息 今日华为官方通过微博正式“官宣”了一款nova 5系列新机——华为nova 5z。

据介绍，全新华为nova 5z将搭载麒麟810处理器，采用后置4800万像素“浴霸四摄”方案+3200万像素前置方案（支持人像超级夜景），采用后置指纹识别方案和极点全面屏设计，配色方面为极光色和翡冷翠双色可选。整体配置和设计与华为nova 5i Pro类似，主打年轻时尚设计。目前尚无更多有关这款新机的具体配置信息。