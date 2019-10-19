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苹果降噪版AirPods本月底就发布？ 这比之前的预测都快

2019-10-19 10:59:49来源：新浪科技作者：-责编：嗜橙评论：

10月19日上午消息，据《经济日报》报道，传言称下一代苹果AirPods降噪版无线耳机将于本月底推出，带有“Pro”后缀，价格约为260美元（未含税约合1850元人民币）。

根据这篇报道，苹果公司的第三代“AirPods”将采用新的入耳式设计，以支持降噪功能并增强聆听体验。最近苹果为其最昂贵的iPhone 11系列加入了了“Pro”后缀，耳机也是一样，以此让新的无线耳机与现有的“AirPods”区分开来，在营销上也有明显的区分，以支撑其260美元的价格。

此前曾有媒体报道称，AirPods Pro将采用新的金属设计，以增加散热。据说苹果的“AirPods”两家供应商英业达及力迅正在合作，以承接新订单。

知名分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）曾在4月表示，两款新的“AirPods‘”可能会在2019年第四季度至2020年第一季度之间投入批量生产。这与最新的传闻时间相符。郭明錤还认为，其中一款新型“AirPods”机型将采用“全新的外形设计”，并且与第二代“AirPods”相比，“价格更高”，对比之下第二代AirPods的标准充电盒版价格为159美元，无线充电盒价格为199美元。

此前，彭博社的马克·古尔曼（Mark Gurman）表示，他预计具有防水和降噪功能的高价AirPods最早将于2020年推出。但是，今天的报告表明，它们的推出时间可能会更早一点。或许苹果希望能赶上圣诞购物季。

在iOS 13.2的Beta版中，曾经出现过一个貌似是入耳式AirPods的图标，似乎具有橡胶耳塞，可能是实现降噪功能的一部分。该图标出现在“辅助功能”中，这表明新的AirPods将成为辅助功能的一个协助设备，例如将其用作助听器，或者它可能与现有的实时收听功能相关。

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关键词：苹果AirPods耳机

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