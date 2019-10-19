中国市场需求激增，特斯拉延长在美交付Model 3时间

10月19日消息，据外媒报道，由于中国和欧洲等市场需求激增，美国电动汽车制造商特斯拉正在延长Model 3在美国的交付时间。

本月早些时候，特斯拉曾声称所有Model 3车型在美国的交付时间为2到3周。然而其网站上现在显示，Standard Range Plus和Long Range AWD版Model 3交付时间延长为6至10周，Performance版Model 3延长为8到10周。

知情人士表示，特斯拉在几个欧洲市场以及澳大利亚和中国的订单激增，他们正在本季度初将生产重点放在这些市场上，因此发货量也随之增长。在这些市场上，特斯拉现在将交付时间设置为“11月至11月下旬之间”。

在12月份，特斯拉将再次专注于美国的交付业务，这往往会导致疯狂的交付高潮。然而，这家汽车制造商始终在采取措施提高第四季度的交付量，包括开设新的“特斯拉中心”和增加送货员工。

本月早些时候，特斯拉报告称，该公司第三季度交付了9.7万辆汽车，创下历史新高。随着上海3号超级工厂（Gigafactoory 3）即将投产，预计特斯拉的季度交付量将再次打破纪录。

与此同时，特斯拉也对Model 3的在线配置器做了些更改。特斯拉增加了基础版Model 3的续航里程，并提高了价格，而Performance版Model 3售价提高了1000美元。