马克·赫德离世，甲骨文前途未卜

继公司联合首席官马克·赫德（Mark Hurd）在周五离世后，在当今快速变化的科技行业内，数据库巨头甲骨文前途未卜。其实在赫德离世之前，公司已然难以跟上竞争对手的前进步伐。

在赫德的管理下，甲骨文计划在云计算业务方面追赶亚马逊及微软等科技巨头，这些科技公司都会面向企业客户出售按需云计算业务。不过，甲骨文未能获得巨大的市场牵引力。市场分析公司Gartner在7月表示，甲骨文仅仅只是一个“小众玩家”。

2009年，甲骨文的创始人埃里森讥讽云计算业务，称其只是昙花一现。不过就在几年之后，他就改了口风，称云计算业务对于甲骨文的未来至关重要。

星座研究公司（Constellation Research）创始人王磊（Ray Wang）表示，甲骨文态度逆转的一大原因在于赫德。在2010年加入甲骨文之后，赫德一直在倡导甲骨文转向云计算业务并担任公司此战略的代言人，偶尔也会接受这方面的采访。

“他算得上是甲骨文云计算技术的主要传道者。他让甲骨文飞入了寻常百姓家。”王磊说道。

王磊称赫德的离世意味着甲骨文和埃里森需要采取转变策略。埃里森是赫德的一位朋友，他俩是网球搭档。“拉里给了赫德一个新家。”在赫德离开惠普之后，埃里森将其招纳进甲骨文，即便此前惠普指控赫德与外包商存在不正当关系。

赫德在甲骨文的一大职责是负责销售团队，包括招募员工和创建关于如何销售云计算产品和服务的销售训练营。而此前，甲骨文根本没有过这样的培训项目。

不过，甲骨文一直没能成功从亚马逊和微软等竞争对手那里抢占到较多的市场份额。2018年9月，甲骨文的高管托马斯·库里安（Thomas Kurian）卸任，转而担任谷歌云计算部门的负责人。谷歌的市场份额要多于甲骨文。

现在看来，甲骨文似乎是想将其策略从销售按需云计算业务转为销售其数据库技术和商业软件的云计算版本。甲骨文不再打算继续与亚马逊和微软抗衡，而是抄袭商业软件竞争对手Salesforce的策略——出售以云计算业务为基础的软件，而非提供云计算基础架构。

Forrester分析师莉兹·赫伯特（Liz Herbert）在一封电子邮件中表示：“他们正致力于研究行业内的部分云计算解决方案。马克表示行业解决方案对甲骨文来说意味着更多的潜在营收。”

一些金融分析师对于新策略表示期待，不过瑞士信贷（Credit Suisse）的一位分析师称甲骨文最新季度的财报喜忧参半。虽然甲骨文第一季度的销售额达到92.2亿美元，低于分析师预测，但其企业软件和数据库服务的云计算版本将在未来成为主要销售来源。

而摩根士丹利（Morgan Stanley）的分析师对此就不抱以那么乐观的看法了。他们表示近期甲骨文销售团队的重组以及赫德的离开“增加了执行风险，甲骨文营收可能会继续低于预期”。

赫伯特表示，在赫德的领导下，甲骨文希望能成为帮助其客户转变业务的合作伙伴。

“时间会证实马克是否会因这一重大转变而得到认可，但显然，甲骨文在他的执掌下发生了变化。”她补充说道。

目前尚不清楚甲骨文是否会找人替代赫德的职位。如果确有这方面的打算，那么公司可能会在一些内部候选者中进行选择，包括负责全球销售营销业务的执行副总裁戴夫·多纳泰利（Dave Donatelli）、首席企业架构师爱德华·斯克里文（Edward Screven）等人。

王磊补充表示，甲骨文也许会选择前亚马逊云计算高管、甲骨文云计算基础设施执行副总裁唐·约翰逊（Don Johnson）或公司应用部门的执行副总裁史蒂夫·米兰达（Steve Miranda）来接任赫德的职务。

不管谁将填补联合首席官的职务空缺，甲骨文都还是需要继续取得发展。六月，甲骨文表示2019财年的总销售额为395亿美元，略低于2018年的398亿美元。

在快速变化的科技行业内，亚马逊和微软等竞争对手正在奋力前进，甲骨文绝不能坐以待毙。