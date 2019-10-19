小债主请求美法院驳回贾跃亭破产申请，称其臭名昭著

10月19日消息，据外媒报道，总部位于上海的一家投资公司称，电动汽车初创公司法拉第未来（FF）创始人贾跃亭是个“臭名昭著的债务逃避者”，他最新在美国法院提起的破产申请应该被驳回。该公司声称，贾跃亭欠该公司1100万美元债务。

当地时间周一，贾跃亭在美国申请破产保护，他欠银行和其他债权人的债务总额高达36亿美元。周四，上海懒财资产管理有限公司声称，他们将要求美国特拉华州威尔明顿的破产法院驳回贾跃亭的破产保护申请。因为申请破产后，贾跃亭将不再与其潜在资产有关联。

上海懒财公司表示，贾跃亭还面临其他指控，比如“让他创立的深圳证券交易所上市公司与其本人及家人拥有的公司进行了数十亿美元的交易”。贾跃亭在提交的文件中承认，他最近受到中国证券监管机构的调查，原因是他曾担任首席执行官的乐视网股票从深圳证券交易所退市，但他没有给出详细说明。

上海懒财公司声称，计划要求法院驳回贾跃亭的破产申请，因为该公司认为贾跃亭此举存在恶意目的。通常情况下，破产会阻止法律行动。或者，上海懒财公司将请求法院允许它收回在2018年1月对贾跃亭做出的仲裁裁决，这份裁决涉及贾跃亭拥有大部分所有权的两家公司，其中包括乐视体育。上海懒财公司的律师周五表示：“仲裁中的公司没有参与监管调查。”

贾跃亭的律师此前称，上海懒财公司的申请是“一个长期计划的一部分，目的是利用有关贾跃亭的虚假指控谋取好处”。上海懒财“似乎认为，通过向贾跃亭施压，它可以冲到最前线，提前获得赔偿，而代价是其他所有债权人应该获得的赔偿”。

律师还称，上海懒财公司仅持有贾跃亭36亿美元债务中的1100万美元，正诉诸“令人讨厌的策略”，寻求“以牺牲其他债权人为代价来损害整个偿还计划”。他们称，贾跃亭否认“虚假指控”，并将在适当时候作出回应。

贾跃亭处理债务的计划包括设立债权人信托，并放弃在法拉第未来母公司Smart King的所有股权。2017年，法拉第未来不得不放弃了一项3.35亿美元的激励计划，该计划本应从内华达州获得，并在北拉斯维加斯建设价值10亿美元的工厂。在中国法院冻结贾跃亭的资产后，该计划被迫搁置。

贾跃亭说，他为自己的公司借入了这些款项，并“真诚地为他的愿景提供资金”。他创建了乐视，并将其扩展至包括乐视影业、乐视体育、乐视移动和乐视电视机在内的庞大娱乐帝国。

一份法庭文件说，为了支持这种扩张，贾跃亭“在很大程度上依赖于从商业银行和其他金融机构借钱”。他在破产申请文件中称，他的业务需要大量投资，但从未产生正现金流。2017年，一家贷款机构要求支付利息，当乐视没有在最后期限之前支付时，资产被冻结。

上海懒财公司表示，在试图执行仲裁的过程中，加州的一家联邦法院命令贾跃亭接受有法院监督的检查，以帮助确定哪些资产可用于履行判决。上海懒财还表示，贾跃亭提出的破产计划向债权人提供了“可能分文不值”的法拉第未来股权。

重组计划设想法拉第未来的母公司Smart King可能进行首次公开募股(IPO)。上海懒财公司认为，贾跃亭仍然保留更有价值的资产，只是他没有披露，或者在破产前已经转移给了其他人。

贾跃亭正在根据他提出的计划为他和妻子寻求后路，或免受未来法律诉讼的困扰，这一条件也遭到上海懒财公司的反对。该公司表示，他们相信贾跃亭已经清空了至少一个银行账户，将余额转移给了法拉第未来的一名同事。此外，上海懒财公司预计会接受贾跃亭还债计划、被列为债权人的中国实体，实际上也是他拥有或控制的空壳公司或实体。