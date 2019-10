华为：希望把VR/AR打造成下个智能手机产业

10月19日消息,2019世界VR产业大会在江西省南昌市举行。华为轮值董事长郭平发表了《打造VR/AR信息高速公路,支撑产业繁荣》的主题演讲。郭平认为,VR/AR将成为5G时代的首批应用,与5G产业发展节奏高度匹配并相互促进。

郭平还表示,VR/AR是人机交互方式的革命,是算力、联接和显示的革命性升级。

目前华为希望打造好VR/AR的高速公路,从终端引擎,管道,到云端计算,支撑整体产业的繁荣,把VR/AR打造成下一个智能手机产业。

以下是演讲全文:

各位来宾,各位朋友,大家上午好。很高兴参加世界VR产业大会。

过去20多年,互联网给我们的生活带来翻天覆地的变化。如果我们把互联网这个系统类比成信息高速公路的话:千姿百态应用就是公路上跑动的各种车辆,电信运营商是高速公路的经营者,而华为是全球信息高速公路的主要建设者之一。我们正在进入5G时代,邻国5G商用69天即突破100万用户,其中VR用户占比45%。VR/AR将成为首批5G应用,华为希望和业界伙伴一起努力,打造VR/AR的“信息高速公路” ,支撑产业的繁荣。

VR/AR是人机交互体验的革命

VR/AR是下一代体验革命和计算平台、是数字世界和物理世界融合的进阶,是算力、联接和显示的革命性升级。VR/AR将开启沉浸式体验时代,突破平面视觉极限体验,进入三维空间体验阶段并引入包括触觉等更多的感官维度。

VR/AR不是显示的变革,而是人机交互方式的革命。

VR产业处于产业复兴期

与5G产业匹配并相互促进

VR产业在经历了产业炒作高峰后,在2017年跌入低谷,现在,VR终端产品的推陈出新,以及5G的商业部署正在促使其走出产业低谷,2019是产业的复兴期。

5G与VR的产业节奏高度匹配。韩国某运营商的实践显示,5G和VR的重合度达到45%。VR对移动网络提出更高的需求,而大带宽、低时延的5G使得VR在移动场景下的应用成为可能。电信运营商即将启动5G规模化建设,两者将相互促进。

虚拟技术创造现实价值

Virtual Reality is the New Reality,虚拟技术正在创造现实的价值。

未来观赏型的内容大都不必亲临现场,互动型的体验也将逐步被VR/AR所替代。

VR伴随5G进入体验“舒适阶段”

VR体验正在进入“舒适阶段”。在刚刚过去的70周年庆典,传播机构在长安街两侧设置VR机位,观众第一次可以通过VR来看阅兵,可以从长安街高点,从贴地的视角,或者从观礼台的角度来欣赏。

VR教育正在普及,有了VR后,偏远乡村的学生带上眼镜,就可以近距离学习澳大利亚的地理地貌,也可以穿越到人体中,学习血液在人体中的传输。这种体验极大提升学习兴趣,也正逐渐被应用到工程培训等领域。

AR是个大生意

相比VR,AR是一门更大的生意。经过几年的“用户培育”,AR不仅在休闲应用取得进展,更是进入了工业实践的阶段。以华为为例,我们把有实际价值的二十多项AR应用纳入到生产流程中。工程师们将AR的价值总结为三个可视“数据可视、知识可视、经验可视”。

AR应用的想象空间巨大,有的国外运营商甚至用AR培训店员怎样应对抢劫,用虚拟+现实的方式让员工学习如何应对突发情况。

VR/AR的技术难点正在逐一被攻克

VR本身不是新的技术,MIT著名教授尼葛洛庞帝说,他从1969年就开始关注VR,近几年,是相邻的其它领域技术进步把VR/AR带入普通大众的视线。

VR/AR大致覆盖五大相关技术领域,从显示到内容。这些难点正在逐一被攻克。

比如在沉浸显示领域,平面显示到4K/8K阶段已经逼近视觉极限,VR/AR驱动新型显示屏及光学模组的加速创新。

在网络传输领域,满足VR/AR传输低时延体验的网络切片、边缘计算,分片传输技术成为创新热点。

华为的定位

作为技术供应商,华为的定位是突破各种技术难点,打造好VR的高速公路,从终端引擎,管道,到云端计算,支撑整体产业的繁荣。

终端: 华为VR Glass眼镜重构视界

大家知道,现在的年轻人越来越少看电视。他们时间更多的花到手机上,但是大屏的体验不是手机能够满足的,VR的出现将替代大屏,给人一个个性化的沉浸空间。

将来,VR/AR终端会逐步引入更多的语音、手势等互动方式,进一步解放我们的双手。更轻、更薄,更酷的华为VR Glass将会引领潮流。

VR/AR占据人的双眼,增强视听感官,可能是人类使用的最后一块硬屏。

网络: 全光网、VR光猫,为AR/VR做体验保障

AR/VR业务对网络提出了新要求:网速要快,不能丢数据。为此,华为构建了全光网解决方案架构来做保障。

家庭网络问题最突出,我们正在协助运营商解决最后1米的体验保障。华为还设计了新的光猫,它能够识别用户正在使用VR业务,有针对性地提供千兆带宽保障。

明天下午我们VR光猫的产品发布会有进一步信息,欢迎大家参加。

云端: 鲲鹏/昇腾 - VR/AR天然的计算平台

最后是云端的服务。

大家知道,网络提速后,将来VR内容都会放到云上。就像20年前网友下载视频很流行,现在几乎都是在线点播。

VR软件上云涉及到算力问题,目前大部分应用基于Arm开发,到了云端需要指令翻译,有性能损失。华为的鲲鹏架构是VR应用的天然计算平台,避免这切换带来的40%性能损失。

从云到边缘,华为鲲鹏/昇腾将成为众多应用的有力支撑。

合作共赢,加速VR/AR产业发展

VR/AR的发展需要全产业发力,通过标准和联盟的工作,构建总体技术架构和接口规范,降低开发、互联成本,解决行业共性问题。

华为还设置了iLab、XLabs等实验室,发布VR OpenLab产业合作计划,加速产业发展。

三层内容架构: 扩大内容供给

当前VR的最大痛点是内容源极度欠缺。手机应用以百万计,而全球优质VR内容只有几千部。

华为结合对VR用户的理解和实际部署经验,提出VR “三层框架”以扩大内容供给:1)2D转3D,为VR产品做海量内容托底;2)增加社交属性,让VR游戏、VR教育等应用联机变现;3)开展常态化VR直播,吸引新用户、促进活跃度。

让开发者一次开发、任意接入

除了影视内容,大量游戏、应用开发者需要便捷的工具。

在华为,我们以Cloud VR的方式为开发者提供“一次开发、任意接入”的机会。以往程序员需要为分散的各种硬件平台开发多个版本,适配困难。华为正在打造通用的内容开发API,解决开发痛点、运营痛点,让应用适配更多的用户。

面向未来,华为继续致力于信息高速公路的建设,希望和伙伴们一起努力,把VR/AR打造成下一个智能手机产业。

谢谢大家。