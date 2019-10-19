《植物大战僵尸：邻里之战》现正式登陆PC、PS4和Xbox One平台

IT之家10月19日消息 EA正式发布了《植物大战僵尸》系列的最终章，也就是《植物大战僵尸：邻里之战》。游戏中新增了多组3D版僵尸和战斗植物，《植物大战僵尸：邻里之战》现已登陆PC、索尼PlayStation以及微软Xbox one平台，玩家可享受十多种自定义角色类别及六种线上游戏模式所带来的游戏体验。

PC版《植物大战僵尸》的独特之处就在于丰富的在线多人对战以及角色可升级属性。在Neighborville之战中，玩家可进入新的社交区域Giddy Park、Funderdome中的4v4竞技场以及其它五种线上多人游戏模式。

值得注意的是，在《植物大战僵尸：邻里之战》中，玩家在《花园战争2》中所喜爱的小鬼（Imp）、技工（Mech）、士兵（Soldier）、以及豌豆射手（Peashooter）等角色也将回归。同时游戏还新增了一个僵尸类别，该类僵尸类似于80年代的动作英雄。除此以外还新增了六个新的角色，包括Snapdragon、Acorn、Oak、以及Space Cad。

与以前的游戏一样，玩家可以在自由漫游区域中完成任务。新作的风格特色便是陡峭山峰和怪异森林，玩家可在此测试每个角色的能力和打击范围。同时EA还承诺每月都会开启主题挑战，玩家参与活动期间将有机会获得独特奖励。《植物大战僵尸：邻里之战》标准版售价为39.99美元（283 RMB），豪华版售价为49.99美元（354 RMB）。