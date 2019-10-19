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18亿扩建华为海思武汉光工厂，美国光通信供应商危机来了？

2019-10-19 13:54:48来源：C114中国通信网作者：水易责编：懒猫评论：

10月19日消息 10月10日，武汉市国土资源和规划局对华为技术有限公司武汉研发生产项目（二期）A地块的海思光工厂项目规划设计方案调整进行批前公示。

公示文件显示，该项目原有1栋厂房，调整后为7栋建筑物，分别为：软件工厂、生产厂房1、动力站、仓库1、仓库2、仓库3、氢气供应站。

与此同时，建筑占地面积增加，由5905.53㎡调整为42682.19㎡；建筑面积增加，由11836.59㎡调整为179731.72㎡。

据了解，该项目总投资约为18亿元人民币。

自今年5月，华为被美国商务部列入“实体清单”以来，华为创始人、CEO任正非多次表示：“我们现在就能够完全独立，不依赖美国而持续为客户提供服务。”从华为最近公布的2019年前三季度财报也能看出，其业务发展所受影响并非如外界想象的那么大。第三季度是华为被列入所谓“实体清单”后的首季，最终华为前三季度实现营收6108亿人民币，同比增长24.4%；净利润率8.7%。

在最近一次的采访中，任正非表示，美国实体清单并没有打击到华为的战略，反而是有帮助的。此外，任正非还表示：“我们认为，实体清单取消是不大可能的，华为做好了长期不取消的准备。”

此次海思光工厂的扩建，可以认为是华为准备打持久战的一个缩影。资料显示，华为的光系统设备份额全球第一，是美国多数光通信供应商的大客户。彻底失去这样的客户，对部分美国企业来说可能是致命的打击。正如任正非所言，“实体清单对美国的损害真真实实比华为大。”

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关键词：海思

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