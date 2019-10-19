华为全新MediaPad M7渲染图释出：首度采用打孔屏设计

IT之家10月19日消息 据外媒报道，华为目前正在开发一款采用打孔屏设计的平板电脑，预计这将会是业内首款采用打孔屏设计的平板电脑。据消息人士表示，这款采用打孔屏设计的新款平板电脑内部代号为“Marx”，预计这款全新的平板电脑将支持华为的磁性键盘套和M-Pen手写笔且很有可能就是现有的MediaPad M6的继任产品，即华为MediaPad M7。

从外媒给出的华为MediaPad M7渲染图来看，新款华为MediaPad M7的边框将进一步收窄，原来的指纹传感器也将消失，预计将会采用屏下指纹识别传感器。背部后置竖排双摄方案，摄像头模块和MediaPad M6 10.8一样，均为凸起设计。配色方案为黑白双色可选。

值得注意的是华为MediaPad M7的底部除了USB-C接口及扬声器格栅外并没有出现3.5mm音频插孔，从图中采用凹陷式设计的M-Pen手写笔来看这支触控笔可以被吸附于华为MediaPad M7侧面边框上进行无线充电。

目前尚无更多有关华为MediaPad M7的配置信息，不过考虑到华为MediaPad M6的发售时间也仅为4个月，预计新款华为MediaPad M7将于明年年初与大家见面，敬请期待。