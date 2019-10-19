蔚来不是新造车的未来

2019年，蔚来汽车运气不太好。

2019年9月24日发布的2019年第二季度业绩报告中，蔚来汽车季度收入仅为15.08亿元，净亏损超过32.8亿元。同时蔚来汽车的交付数量仅为3553辆，低于市场预期。

业绩报告发布后，蔚来汽车一度取消分析师电话会议。同时，“蔚来四年巨亏50亿美元”登上微博热搜榜，股价也应声下跌至历史最低点。

10月14日，有媒体报道称蔚来在和浙江省湖州市吴兴区洽谈一笔超过50亿元的融资，配套一个年产能20万台的工厂落户吴兴区。在利好消息的刺激下，蔚来汽车的股价一路走高。但是这个利好刺激没有维持多久，就变成了利空。

10月16日，湖州市吴兴区外宣办对外称，此前吴兴区与蔚来汽车进行过投资洽谈，达成了意向协议；但经过评估，认为投资风险过大，目前已经停止了继续洽谈。

刚刚回温的股价又转凉，掉头向下，距离“1美元退市”线越来越近。截止10月18日开盘前，蔚来汽车的股价仅为1.46美元，市值仅剩余15.37亿美元，不及融资额。

然而，蔚来汽车所折射出来的困难，却没有让一家新造车企业，甚至是电动车企感到高兴。“唇亡齿寒，如果蔚来汽车都融不到钱，那还有谁能融得到？”一位头部汽车投资机构高管告诉凤凰网科技。

这句话并非危言耸听。曾经，蔚来汽车的背后站着多家明星资本和投资人，红杉资本、腾讯产业基金、联想集团、百 度等国内一线基金和互联网公司，也包括淡马锡、TPG等外国知名投资机构。甚至，有新闻报道蔚来汽车还拿到亦庄国投100亿元投资。

明星“蔚来”是如何沦落到“因为风险过大”而被放鸽子的？这或许也是值得中国新造车，甚至是电动车企业值得深思的一个问题。

没了融资，该如何造血？特斯拉在销量达到30万辆的时候仍未实现盈利，但是自身造血功能已经逐渐完善。而号称“中国特斯拉”的蔚来汽车，在2019年前八个月的交付量仅实现全年目标的30%，面临巨亏，投资方逃离。

一位接近蔚来汽车的分析师告诉凤凰网科技，蔚来想方设法把自己弄成了大树，结果招来了风，自己没扛住。

这是蔚来汽车的现状，也是中国新造车势力的缩影。

失去的上海与高端市场

蔚来汽车并不是唯一的困难户，也不是唯一的不走运的厂商。此前，威马汽车自燃，更早之前，小鹏汽车因为新车价格被第一批车主讨伐。

然而，作为新造车势力的标杆，特斯拉倒是在中国市场风生水起。最标志性事件是在2019年8月底在上海举行的世界人工智能大会上，特斯拉CEO马斯克与阿里巴巴创始人马云的对话后得到了一个大礼包。

工业和信息化部（以下简称“工信部”）在对话结束的当晚发布消息，特斯拉目前在国内销售的全系车型，包括Model 3/S/X，全部进入免购置税目录，这意味着特斯拉这三个系列的全系车型在国内购买也不需要缴纳购置税了。国产新能源汽车最显著的优势之一，瞬间就没了。

10月17日，工信部发布公告，将《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第325批）拟发布的新增车辆生产企业及已准入企业变更信息情况予以公示。在拟发布新增车辆生产企业清单中，特斯拉（上海）有限公司位列其中，并备注为新建纯电动乘用车生产企业。

这一纸公告标志着特斯拉在上海的超级工厂拿到准生证，国产特斯拉名正言顺。

“高端市场必然是要拱手相让了。”某头部汽车投资机构高管向凤凰网科技表示，同时存在的是，中国汽车市场的需求非常多层次，每个价格层次的车都有固定的客户群。

但从价格看来，诞生之初就定位于高端市场的蔚来汽车必定受到更大的影响。蔚来汽车ES6的售价最低为35.8万元，ES8补贴前的售价更是高达44.8万元。在特斯拉国产化并且进入补贴目录之后，国产新能源乘用车的优势化为乌有。

以Model 3标准续航升级版为例，最低售价为32.8万元，进入清单后，可享受的购置税减免高达2.9万元。根据清单公示的信息，特斯拉Model 3/X/S三个系列总共十个版本的车型都在列，最低售价32.8万元，最高的售价为90.9万元。而不巧的是，蔚来汽车两个系列的售价均位于这个区间。

值得一提的是，最早得到许可在上海建厂的是蔚来汽车，但最终特斯拉抢到了这张许可证。

蔚来汽车的不幸并不是最近出现，而是一直贯穿于其发展的过程。从上市前包括软银在内的两家基石投资者退出，到ES8被诟病续航缩水，再到被试驾媒体吐槽带着保姆车（充电车）提供长途试驾体验，蔚来汽车似乎一直都没有被看好。

汽车领域的一位投资者表示，蔚来在市场上最大的问题目前不是供给端的产能问题，而是需求端。

中汽协数据显示，今年9月，新能源汽车产销分别完成8.9万辆和8万辆，比上年同期分别下降29.9%和34.2%。其中纯电动汽车生产完成7.4万辆，比上年同期下降26.1%；销售完成6.3万辆，比上年同期下降33.1%。

在中汽协的月度信息发布会上，中汽协秘书长助理表示，汽车行业的回升幅度及回升速度并没有达到预期，新能源汽车补贴退坡对行业影响较大，已经连续三月出现同比下滑，预期目标与实际完成情况有不小差距，完成目标困难重重。

为了提振需求，在销售上蔚来也变得更加激进。8月26日蔚来汽车宣布，向购买ES6、ES8的车主提供终身免费质保和免费换电服务。

被问到如何看待这项政策，一位蔚来车主向凤凰网科技表示：“相比这些虚的，我更关心未来二手车的残值，卖不出去可就砸手里了。”

“召回事件”成最后一根稻草

在蔚来汽车2019年第二季度财报中，管理层将亏损的原因归咎于召回事件。在该季度中，蔚来汽车因为电池管理系统问题召回4803辆车，带来了2.5亿美元的亏损，约占其季度亏损的54%。

蔚来汽车的召回事件也带来了更深一层的思考：其他国产新能源品牌，距离召回还有多久？威马汽车出现的自燃事件，或许已经让答案越来越近。

一位来自某新能源汽车品牌的资深高管告诉凤凰网科技，2020年国内其他品牌也将会出现大规模召回事件。他并不是危言耸听，“品控上蔚来汽车还没有出现大的问题，如果矬子里拔高个的话，蔚来汽车的管理系统算是很好的。”

他的话也揭示了国产新能源，特别是新造车势力的窘境——在一个足够成熟的产业，或许并不需要变革，而是需要踏踏实实，然而他们高呼“变革”。

根据蔚来汽车招股说明书，蔚来汽车2016年通过A轮、B轮、B+轮的股权融资筹得22.63亿人民币；2017年，蔚来汽车一共募资122.26亿人民币。蔚来汽车在6轮股权融资达145亿元人民币。

但是对于汽车产业来说这只是小数目。小鹏汽车董事长何小鹏就曾经表示过：“进来之前看到10亿、20亿的融资都很惊讶；进来之后发现，200亿都不够。”

也正是因为如此，传统汽车厂商的优势就显现出来，特别是国际汽车大厂。此前，雷诺集团亚太区主席福兰在接受凤凰网科技采访时就表示，传统车企做新能源汽车，在技术上是稍微领先的。

他尚未提到的是传统车企在资金、渠道以及售后体系上的巨大优势。一辆车从无到有的过程，是平台研发、供应链管控、品控、交付、售后综合作用的结果。

蔚来汽车显然也认识到了这一点。在2018年4月，蔚来基金和广汽集团、广汽新能源以及创始团队共同持股的合创公司广汽蔚来成立。广汽将主要负责整车的研发和生产，而蔚来汽车将提供智能网联技术和能源支撑体系。

这或许是蔚来汽车的一条新出路，同样值得其他厂商借鉴。

在经历大亏损、裁员之后。在蔚来汽车内部，如何提振信心已经成为一个全新的课题。

“早上10点多到公司，聊会天就吃午饭，午休完聊会天，就去健身房锻炼，基本不加班。在蔚来，最热闹的地方是健身房”。一位蔚来前员工对凤凰网科技说。

在今年3月份蔚来裁员前，他所在的整个部门在大半年时间里都处在“事少人多”的状态，开始裁员后，该部门一半员工都离开了。即便如此，“剩下的人还是没什么事干”，他说。

蔚来汽车后来开启了面向全员工的股权激励计划，试图以“雨露均沾”的形式，让每位员工都心系公司命运。这也与其竞争对手特斯拉的“人才观”截然相反。

一位特斯拉中国前员工向凤凰网科技表示，特斯拉倾向于用高工资挖行业内顶尖人才，同时给以很大强度的工作任务和工作目标，能够适应特斯拉这个节奏的人会留下来、升上去，比如中国区目前的负责人朱晓彤。适应不了的人会选择主动离开，一个部门不到3年就会换一次血。

除了劲敌特斯拉，巨头也在纷纷加速进入新能源汽车的赛道，奔驰、宝马、路虎等纷纷推出了纯电动车，并且在品牌、智能化、品控、供应链管理上更资深老练。

新造车的结局或许冥冥中已经写好。但是不可否认，蔚来已经构建了自己的品牌，树立了一个国产中高端电动车形象。

未来，能被巨头收购，对于创始人李斌和蔚来或许才是最好的未来。