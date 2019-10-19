内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

对话浪潮孙丕恕：关注实体经济与新技术的结合

2019-10-19 19:40:00来源：网易科技作者：-责编：微尘/实习评论：

第六届世界互联网大会明天将在乌镇开幕，马云、丁磊、张朝阳、曹国伟、孙丕恕等企业家已经纷纷抵达乌镇。


在接受网易科技独家采访时，浪潮集团董事长孙丕恕表示，5G技术是一个基础的技术，链接着人与人、物与物，与云结合在一起会产生各种新的机会。

孙丕恕向网易科技表示，今年他主要关注在工业互联网、产业互联网上，关注着如何解决云计算、大数据、人工智能等新的技术与实体经济结合的问题；孙丕恕认为，在今年的世界互联网大会上，实体经济能不能跟新技术结合，将会是今年探讨的一个主要方向。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有