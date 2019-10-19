对话浪潮孙丕恕：关注实体经济与新技术的结合

第六届世界互联网大会明天将在乌镇开幕，马云、丁磊、张朝阳、曹国伟、孙丕恕等企业家已经纷纷抵达乌镇。





在接受网易科技独家采访时，浪潮集团董事长孙丕恕表示，5G技术是一个基础的技术，链接着人与人、物与物，与云结合在一起会产生各种新的机会。

孙丕恕向网易科技表示，今年他主要关注在工业互联网、产业互联网上，关注着如何解决云计算、大数据、人工智能等新的技术与实体经济结合的问题；孙丕恕认为，在今年的世界互联网大会上，实体经济能不能跟新技术结合，将会是今年探讨的一个主要方向。