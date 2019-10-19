iBook G4：苹果15年前一万块的笔记本，竟然比MacBook还“良心”？

说起生产力工具，可能很多人会第一时间想到MacBook，它拥有轻薄的机身，神奇的触控板，当然还有好用macOS。不管你是追求轻薄，还是想要更高的性能，都有对应的机型可以选择。我们今天要介绍的这款iBook G4，就与MacBook系列有着千丝万缕的联系。

在MacBook之前，苹果的笔记本系列主要分为两条线，一个是面向专业人群的PowerBook，对应现在的MacBook Pro，另一个是面向普通消费者的iBook，对应今天的MacBook Air。我们今天的主角就是iBook系列的最后一款机型，初代MacBook的很多设计，都是借鉴了这款机器。

可拆卸式键盘，手感「秒杀」MacBook

从外表上看，iBook G4似乎离「轻薄」两个字相去甚远，它的厚度有3.4厘米，比两个最新的MacBook Air加起来还要厚，4：3的屏幕看起来也不够现代，分辨率只有1024×768。可你要知道的是，这是一款2003年发布的机器（后来在04、05年进行过更新），它的很多设计在当时看来，还是十分前卫的。

首先要说的是这个可拆卸式的键盘，你只要拧开最上方的锁定开关，然后拨动两个卡扣，就可以轻松地将它拆下。苹果现在卖的妙控键盘和它长得很像，不知道是不是借鉴了这里的设计。

拆下来的键盘与笔记本之间还有一根排线连接，除此之外，你还可以看到苹果为iBook G4配备的AirPort Extreme（无线网卡）。在iBook系列出现之前（1999年），人们上网的主要方式还是靠拨号连接，而苹果的iBook（系列）第一次将Wi-Fi功能（基于IEEE 802.11标准）放到了消费级笔记本电脑上。

不过，苹果最开始也只是将AirPort模块作为可选配件提供，用户需要单独购买。后来在2004年10月的更新中，才把AirPort Extreme集成到了iBook G4上。当然，后来的MacBook系列全部搭载了无线网络功能，Wi-Fi也逐渐成为行业标准。

可拆卸式键盘还给iBook G4带来了一个好处，就是方便更换内存。你只要拆下AirPort组件，然后拧开四个螺丝，就可以看到内存插槽。我们手里的这款机器本身只有256M的内存，加装内存条后，最高可以扩展到1.25GB，在当时是足够用了。

反观现在的笔记本，为了追求一体化，内部空间越来越紧凑。尤其是苹果自己的MacBook系列，维修的难度和成本都很高。像iBook G4上面，这种专门为方便拆卸而设计的细节，还真是让人怀念。

说回到键盘本身，它的键程要比现在的蝶式键盘更长，按键表面是凹陷设计，手感也比现在的MacBook强上不少。根据外媒的消息，苹果很可能会在明年会全面放弃蝶式键盘，重新用回剪刀式设计，希望到时候MacBook的打字体验能有所提升。

熟悉的苹果信仰灯

不过iBook G4上面的这块触控板的体验就没那么好了，它比起现在MacBook上的触控板要小很多，我们手里的这款2004年4月的版本，只支持单点触控，无法双指滚动，右键的操作需要配合Ctrl键。现在用的话，还是外接一个鼠标更方便。

另一个让人怀念的，还有熟悉的苹果信仰灯。这款iBook G4采用白色的塑料机身，重量更轻，这也是它的名称Snow的由来。iBook G4的造型虽然不像上代机器iBook G3那样独特，但简约的造型看起来也十分高级。打开时后盖的苹果logo会亮，合上盖子，前面还有一个白色的呼吸灯，可以反映睡眠状态。

iBook G4的盖子上有一个有趣的设计。它支持卡扣锁，不过锁扣平时会隐藏在屏幕上方，只有快合上盖子时，才会被键盘下方隐藏的磁铁吸附，快速锁上。如果不是刻意观察，你几乎不会注意到这个细节。

丰富的扩展接口

iBook G4还有一点与现在的MacBook不同，那就是丰富的接口支持。笔记本左侧有电话线接口、网线接口、FireWire火线接口、两个USB、Mini VGA、3.5mm耳机接口。当时的火线接口还是很受极客用户欢迎的，这是苹果领导开发的一套接口标准，可以同时供电和进行数据传输，实际速度比USB 2.0还要高。不过后来因为专利许可费的纠纷，没有推行开来，后来苹果用Thunderbolt雷电接口将其取代。

相比之下，现在越来越轻薄的MacBook已经再也没有丰富的接口支持，用户只能靠扩展坞来外接各种设备，不得不说是一种遗憾。

笔记本的右侧是光驱和电源接口。这时的iBook还没有用上MacBook上的磁吸接口，电源输出为45W，指示灯在充电和充满时会显示不同颜色。它采用吸入式光驱，取消了托盘，能够节省内部空间，长按旁边的F12可以将光盘退出。

机身底部的电池设计也很有意思，用一个硬币就可以打开电池锁，上面有一个按钮，按下后会显示剩余电量，很像现在的充电宝。

iBook G4是苹果笔记本迈向统一化的一个重要转折点，它的很多设计被初代MacBook借鉴，之后苹果在2015年对整条产品线进行了重新设计，Air系列和Pro系列形成互补。在追求轻薄与性能和同时，功能上难免会有一些取舍，但毫无疑问，现在的MacBook已经是人们购买笔记本的首选之一。

现在再回头看iBook G4，无论是开机时和iMac类似的提示音，还是Mac OS X 10.4 Tiger上熟悉的操作习惯，都让我对这款十五年前的苹果笔记本倍感熟悉。