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Facebook联合创始人成立反垄断基金，对抗巨头垄断行为

2019-10-19 23:26:40来源：猎云网作者：叶展盛责编：懒猫评论：

Facebook联合创始人Chris Hughes正在尽自己所能来反对他所认为的“公司内部的垄断力量”，本周四他宣布新成立1000万美元的反垄断基金。

对于关注市场权利的学术研究、政策和组织工作（不论是现有的还是将来新出的），该基金都会予以支持。截止2021年之前，这个项目都会通过投资来对抗市场垄断，而不会仅仅局限于Facebook和科技巨头内部。这个倡议的合伙人包括Ford Foundation、Knight Foundation和乔治·索罗斯支持的Open Society Foundations。

“科技巨头们不受约束的行为应该加以制止，而我们的文化和政治也发展到了这一关键时刻。除了对科技行业进行必要的审查，我们太需要对各个行业的垄断力量采取必要措施，因为他们有可能会把企业的利益凌驾于我们的政治和经济利益之上。”Hughes说道。

今年五月，Hughes在纽约时报的采访中公然宣传希望拆分Facebook。“Facebook在权力上最受争议的一点，就是首席执行官马克·扎克伯格拥有绝对的控制权。”2008年，Hughes离开了这家公司。2012年，他告诉媒体已经将所有Facebook的股权折现，并不再拥有任何一家社交媒体的股份。

随着联邦交易委员会、众议院司法委员会、数位州检察长（司法部门可能也会参与）对Facebook展开反垄断调查，整个科技行业的市场力量都将受到广泛地审核。谷歌也收到了调查，亚马逊和苹果也因为自己的行为受到了众议院司法委员会的质问。

虽然调查已经开始，但Facebook仍然在按计划对它的信息服务部署端对端加密技术，同时还发布了名为Libra的加密货币。下周，法律制定者将和扎克伯格讨论公司的加密货币计划，以及这种货币会对Facebook的权力带来怎样的影响。

Facebook拒绝对该基金置评。

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关键词：Facebook

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