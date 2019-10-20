苹果将在自制节目《早间秀》中探讨性骚扰问题：“瑞秋”主演

北京时间10月20日早间消息，苹果将在一档虚构的早间电视新闻节目中探讨了有关性行为不端的指控，该节目探讨了#MeToo运动在过去两年中所引发的各种现实问题。

由詹妮弗-安妮斯顿（Jennifer Aniston）、里斯-威瑟斯彭（Reese Witherspoon）和史蒂夫-卡雷尔（Steve Carell）主演的《早间秀》（The Morning Show）是苹果从11月1日开始通过新的订阅视频服务Apple TV +提供的8个自制节目之一。

这是安妮斯顿自从在《老友记》（Friends）一举成名以来主演的第一部电视角色。她在剧中扮演一位资深记者亚历克斯·利维（Alex Levy）。她得知自己的男搭档卡雷尔（Carell）因性骚扰而被解雇。

该剧反映了现实生活中有实力的男人的案例，这些男人由于对制片人哈维·温斯坦（Harvey Weinstein）的不当行为指控而失去工作，后者否认任何未经同意的性行为。

“参加文化对话是非常丰富多彩的。”威瑟斯彭在接受路透社采访时说“电视和电影可以帮助我们综合在电视上看到的内容，并为我们提供人性化的视角。”

威瑟斯彭和安妮斯顿都是10集系列的执行制片人。威瑟斯彭说，这个系列是由“非常平衡性别的创意团队”制作的。

《早间秀》还探讨了新闻界的年龄歧视和道德问题。威瑟斯彭饰演的是一位在电视新闻界打拼的年轻记者，而此时正值年长的安妮斯顿担心自己可能会被解雇之际。

该剧编辑兼执行制片人克里·依云（Kerry Ehrin）表示：“其中很多都是探讨人们早晨起来后自欺欺人的内容。”