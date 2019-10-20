电动汽车初创企业为何难以成功？原因可能要怪奥巴马

北京时间10月20日讯，一周前，贾跃亭在美国特拉华州的一家法院申请破产，宣布目前尚需清偿的债务大约36亿美元。对于贾跃亭力推的电动汽车初创企业Faraday Future来说，此举可能会使本已危险的处境变得更加复杂。

自2014年成立以来，FF已经亏损了21.5亿美元。许多分析师警告说，FF可能将成为最新一家破产的企业。此前，电动汽车初创企业一直是资本市场中的“香饽饽”，但随着行业泡沫退去、烧钱却从未停止，有越来越多的公司开始逐步退出。

10月10日，此前以真空吸尘器闻名的戴森公司（Dyson）突然宣布终止了自己的电动车项目。去年，该公司宣布将进军电动汽车行业，引来公众与支持者拭目以待。如今，公司创始人詹姆斯-戴森（James Dyson）在一封电邮中告诉员工，他“已经看不到让它在商业上可行的方法了”。

自本世纪初以来，电动汽车这条赛道上从来不缺少“勇士”，也不乏无奈倒下的公司，包括2008年在美国印第安纳州成立的Bright Automotive、英国的电动汽车充电桩提供商AMP EV、今年早些时候创立的美国加州Aptera Motors、“4年仅造了100辆车”的美国公司Coda、在1907年就开始用铅酸电池制造电动汽车的底特律电气（Detroit Electric）、凭借那辆Fisker Karma闻名一时的菲斯克汽车（Fisker Automotive）和同样是贾跃亭创办的乐视（LeEco）。

分析师兼电动汽车顾问安东-沃尔曼（Anton Wahlman）表示：“几乎所有电动车初创企业的羽翼下都没有足够的空气可以起飞。”

资金链并不是唯一限制

虽然上述一些破产的电动汽车公司大多因为资金链断裂、现金不足而陷入困境 ，但也有一些公司却创造了大量财富。2013年，Fisker电动汽车公司的破产似乎让当时的人们大吃一惊，这家公司曾筹集了超过20亿美元的现金，而且与其他一些初创公司不同，他成功地将其“Fisker Karma”的插电式混合动力车投入生产。

以真空吸尘器、无叶片风扇和高速烘手机而闻名的戴森，曾计划投资27亿美元来启动自己的电动汽车项目。去年5月泄露的专利文件显示，在该公司创始人宣布终止该项目时，该公司尚有600名员工，当时该公司正准备在新加坡建立电动汽车工厂，从三排跨界车开始杀入电动汽车行业。

公司创始人戴森在邮件中写道：“这对大家来说是一个具有挑战性的时期，在我们与那些受到影响的人协商时，我感谢你们的理解和敏感。这不是产品的失败，也不是团队的失败，尽管这个消息让人难以消化。考虑到这项工程的艰巨性和复杂性，我们的员工们已经取得了巨大的成就。”

这些初创企业都遇到了一些独特的阻力。2013年11月菲斯克宣布破产后，分析人士指出了各种各样的因素，包括质量问题，导致Karma的生产推迟，引发了几起自燃事件，造成了宣传问题，以及一系列管理失误，耗尽了公司的现金储备。

Karma并不是唯一造成公司现金流紧张的原因。Navigant Research的高级分析师山姆-阿布萨米德（Sam Abuelsamid）表示，如果非要找个原因的话，那只能说是很多因素相互穿插共同作用的结果。

他说，总的来说，这些初创企业“发现制造一辆汽车比他们想象的要复杂得多，即使电动汽车动力系统比传统内燃机动力系统简单得多”。“正如后起之秀已经意识到的那样，尝试扩大规模的来制造复杂的机器是非常困难的。”

即使是特斯拉，这家唯一在美国市场取得成功的电动汽车初创公司，也不得不不断地筹集新的资金，而只有为数不多的几个季度实现了盈利。

奥巴马政府的乐观预期“误导”了企业

阿布萨米德补充说，令情况更加复杂的是，电动汽车初创企业在很大程度上误读了潜在的电动汽车市场。

许多人对早些年奥巴马政府对该行业过于乐观的看法深信不疑，奥巴马政府曾预计，到2015年，插电式混合动力电动汽车年销量将达到150万辆左右。但事实上，到2016年初，美国电动车保有量仅为40万辆左右。

“电动汽车市场的发展速度并没有达到2009年和2010年许多人所认为的那样，”Abeulsamid说。“电动汽车普及所花的时间拉的越长，这意味着这些公司能占领的市场就越小。”

对于那些像特斯拉一样幸存下来的电动汽车公司来说，好消息是，去年电动汽车市场的销量增长了81%，并在2019年前9个月继续增长，到9月底达到约236067辆。但根据InsideEVs网站数据，今年6月至9月份的美国电动汽车销量比去年同期减少了近21%，这也反映出第三季度电动汽车销量的剧烈下滑。

尽管过去十年里，不断有人失败退场，但仍有很多初创企业愿意做出尝试。其中包括专注于制造电动SUV与皮卡的博林格汽车（Bollinger Motors）等公司。上个月，博林格公布了前两款车型的生产版本，一款是重型皮卡，另一款是重型SUV。最受关注的参赛者之一是在2009年创立的Rivian，这是底特律郊区的另一家合资企业，去年11月在洛杉矶车展上展示了自己的电动皮卡和SUV车型。

分析师Wahlman称，Rivian被认为是最有可能成功的案例之一，因为它从福特和亚马逊等其他渠道获得了大量的现金注入。亚马逊最近曾承诺购买10万辆Rivian电动卡车。Wahlman预测：“这将为他们注入足够的资金，至少让他们活到2030年。”