网友问有没有小米MIX 4，雷军回应耐人寻味

上个月，小米发布了惊艳世界的MIX Alpha，而此前一度传闻的小米MIX 4并未亮相，不过由于小米MIX Alpha并不会大规模发售，因此广大用户还是期待真正的小米MIX 4的到来，而近来不断传出的消息似乎也预示着该机确实存在，这更激发了不少粉丝的关注。现在有最新消息，近日雷军在于网友的互动中，似乎也透露了一些该机的消息。

近日有网友在雷军微博下留言道：雷总，如果有MIX你就眨眨眼睛[狗]。而雷军随后也用两只同样的“狗”的表情回复了这位网友。虽然雷军的回复并没有任何文字内容，但针对这个表情有不少网友猜测，雷军的意思难道是“赞同”？不管猜测得是否准确，不过只是雷军没有直接否认，这对于期待全新的小米MIX 4的用户来说，无疑算是则好消息。

其他方面，根据此前曝光的消息，小米MIX 4将有望采用无孔屏下摄像头设计，不过目前来看还不能确认。正面配备2K屏幕，刷新率将达到120Hz，并将首发新一代超声波屏幕指纹识别技术。将搭载骁龙855Plus处理器，最高配备12GB内存和1TB机身存储，并标配UFS3.0闪存。相机方面，该机将搭载1亿像素传感器，拍照能力必将值得期待。此外该机还将支持5G网络，电池容量为4500mAh，并将支持40W无线闪充。

据悉，全新的小米MIX 4的代号为“hercules（古希腊神话中最伟大的英雄）”，不过由于小米MIX Alpha的亮相，真正的小米MIX 4恐怕还得等待一段时间了，最早有望下月亮相，甚至有报道称小米今年并没有推出MIX系列的计划，小米MIX 4可能要到明年第一季度与我们见面。至于真实情况如何，我们还是拭目以待吧。