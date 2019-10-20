松下推出迷你蒸汽电熨斗，方便外出熨烫衣物

俗话说，人靠衣装，佛靠金装，经常出差的人群特别是那些“上天入地”的商务人士，对于服饰整体的要求就更高。但出门在外，总有许多不便，比如衣服上的一些褶皱、或是不小心沾染的异味，就需要处理下，这时候一个随身携带的蒸汽电熨斗就变得非常重要。近日，松下宣布将在12月1日推出一款可以随身携带的迷你蒸汽电熨斗NI-MS100。

据了解，松下这款蒸汽电熨斗蒸汽孔的数量为3个，上升时间约为120秒。蒸汽熨烫表面既可以做蒸锅，也可以当做熨斗来使用，熨烫表面采用了光滑的陶瓷涂层。该蒸汽电熨斗可以对挂在衣架上的衣服进行熨烫，去除衣服上的褶皱，同时其热量和蒸汽还能帮助除去臭汗味、食物异味和烟草味。

而在存放该熨斗时，可以将其手柄折叠起来，尺寸110X110X155mm（宽X深X高），重量约为640克。注水量约为60ml，电源线长度约为2.5m。机身颜色有灰蓝色和粉红色，带有支架，我们可以在上面放置杯子和储物袋。

考虑到携带时可能会产生的漏水情况，该电熨斗还具备防漏水功能。电熨斗提供的电源是AC100-240V（50-50Hz）并具有自动电压功能，因此可以在日本以外地区使用。此外，这款蒸汽电熨斗还安装了防过热装置，温度保险丝为229℃。

价格方面，松下预计其零售价为8000日元，约合人民币522元。如果你经常外出旅行或是繁忙的商务人士，身边带这么一个小巧便携的蒸汽电熨斗还是非常有必要的。