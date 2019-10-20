Facebook或将面临350亿美元集体诉讼

北京时间10月20日午间消息，据外媒报道，在伊利诺伊州的一场涉及滥用面部识别数据的350亿美元集体诉讼中，Facebook出师不利。今天法院驳回了满席听审请求，意味着Facebook不再有机会中止该诉讼案。除非最高法院介入，该案件将进入审理程序。

该诉讼指出，伊利诺伊州居民并未同意上传未上载的面部识别扫描照片，也并未被告知这些数据在2011年开始匹配后会在服务器上保存多久。根据诉讼，Facebook或将面临向每个用户赔偿1000至5000美元的惩罚，总共涉及用户为700多万，赔偿总金额最高可达350亿美元。

第九巡回法院的三名法官驳回了Facebook提交的撤销该诉讼案的动议及对原告集体身份验证的上诉。其中一名法官表示，Facebook的面部识别数据“似乎有可能”在监控录像中被用来识别用户，甚至解锁使用生物安全加密的手机。Facebook起初开发该功能是为了提供照片标记建议功能，即询问用户未标记照片中的某个人是否为某一特定好友。

Facebook发言人对此报道回应称：“Facebook始终向用户解释公司对面部识别技术的使用并给予用户是否允许公司为他们使用该技术的控制权。我们正在研究我们应对方案，并将积极为公司辩护。”