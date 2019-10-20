周鸿祎：警惕新技术提供便利的同时带来网络安全挑战

10月20日消息，第六届世界互联网大会正式开幕。360集团董事长周鸿祎表示，要警惕新技术、新科技给人类带来便利的同时，产生的网络安全问题。

周鸿祎提到新技术、新科技确实给人类带来的极大的便利和自动化，但同时，也给网络安全带来的巨大挑战和风险。

周鸿祎曾经在2019中国国际数字经济博览会上表示数字经济发展依托5G，移动通信、人工智能、大数据、云计算等新技术，这些新技术的发展给政府管理、社会运转、城市运行等带来数字化机会的同时，也使网络安全面临着严峻的考验。



