李彦宏乌镇大会首提智能经济，称AI可让人获“永生”

10月20日午间消息，第六届世界互联网大会在乌镇开幕。百度创始人、董事长兼CEO李彦宏出席大会并发表演讲。在大会全体会议演讲中，李彦宏首次提到“智能经济”新趋势。他认为，“数字经济在经历了PC的发明与普及，PC互联网，移动互联网这三个阶段后，正在进化到以人工智能为核心驱动力的智能经济新阶段，智能经济将给全球经济带来新的活力，是拉动全球经济重新向上的核心引擎。”

李彦宏认为，人工智能驱动下的智能经济将在三个层面带来重大的变革和影响：

首先是人机交互方式的变革。“如果说过去20年是人们对手机的依赖程度不断提高的20年，那么未来20年将是人们对手机依赖程度不断降低的20年。”在智能经济时代，智能终端会远远超越手机的范围，包括智能音箱、各种可穿戴设备、无处不在的智能传感器等，应用与服务的形态也会发生与之相应的变化。人们将会以更自然的方式和机器、工具进行交流。

其次，智能经济也会给IT基础设施层带来巨大的改变。李彦宏判断，传统的CPU、操作系统、数据库将不再处于舞台的中央，新型的 AI芯片，便捷高效的云服务，各种应用开发平台、开放的深度学习框架、通用的人工智能算法等，将成为这个时代新的基础设施。“百度在这个层面的投入时间最久、投入金额最多”，李彦宏表示“我们把它视为我们人工智能战略的支点。”

最后，智能经济会催生很多新的业态。交通、医疗、城市安全、教育等等各行各业正在快速的实现智能化，新的消费需求，新的商业模式将层出不穷。“我们看到，人工智能正在渗透不同的产业，切切实实融入我们的生产、生活，看得见摸得着。”

李彦宏认为，智能经济的这三个层面并非相互割裂的，它们会互相影响，并产生化合反应。他在演讲中也透露，作为中国人工智能领域的先发企业，百度在这三个层面都有大量投资。“我们的中长期目标是成为全球领先的人工智能平台型公司，以加速人工智能的应用，从而践行我们的使命——科技让复杂的世界更简单。”

作为一个人工智能的乐观主义者，李彦宏并不同意关于“人工智能会毁灭人类“的看法：“我的观点恰恰相反，人工智能不仅不会毁灭人类，反而可以让人们获得‘永生’”。 “每一个人说的每一句话，干的每一件事儿，甚至你的记忆、情感、意识等都可以数字化存储下来，放在网盘或者其他的云端，你的思维方式可以被机器学习出来，遇到新问题，通过技术进行现实还原，就可以与后人进行超越时空的对话。”他表示相信人工智能的发展，是一个属于全世界、全人类的机会，“人工智能必将让我们的生活越来越美好。”