阿里巴巴CEO张勇谈新商业文明：让更多小草长成参天大树

第六届世界互联网大会在乌镇开幕。阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇在开幕式致辞中提出，数字化时代的商业发展催生了新商业文明。新商业文明以人为本、合作共赢、开放共享，为每个人、为全社会创造价值和效益。

▲阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇在第六届世界互联网大会开幕式上发言

张勇说：“数字化时代的新商业文明，本质是要回到人本身，从关注流量、关注交易量，到关注客户、关注消费者，关注一个个具体的人，关注全社会的效益。”“让天下没有难做的生意”，就是让商业体在成长的过程中关注人本身，履行好社会责任，尊重他人、利及他人、成就他人。

数字化时代的新商业文明是以合作为基石的发展新模式。张勇说：“传统竞争是此消彼长、非此即彼的零和博弈，数字化时代的竞争正在向正和博弈、共赢发展、增量发展的大趋势上演进。”

他说，阿里巴巴积极创造生态，既帮助成千上万的中小企业发展，也鼓励支持新的独角兽、小巨人的发展，让大树下面既能长小草，同时也让更多的小草能长成参天大树。阿里巴巴在服务千万级中小企业的同时，也孵化适合中小企业成长的互联网土壤。

数字化时代的新商业文明也是立足开放共享的商业文明。今年是互联网诞生50周年，中国全功能接入互联网25周年，也是阿里巴巴成立20周年。“阿里巴巴不仅是开放共享的受益者，面向未来，我们也非常愿意对外播撒开放和分享的种子。”张勇说，阿里巴巴基于过去20周年自身的思考与沉淀打造了阿里巴巴商业操作系统，希望面向各行各业合作探索、推动中国各个产业全面走向数字化、智能化。

“这不是一种工具的输出，而是一种能力的分享、是一种理念的分享、是一种创造。”张勇强调，“我们希望通过这样的分享，能够更好地助力中国数字经济发展，让更多合作伙伴、更多消费者、更多社会组织能够参与到数字经济当中来，共同分享数字经济成长的红利。”

本届世界互联网大会的主题是“智能互联开放合作——携手共建网络空间命运共同体”。张勇也分享了自己对开放合作的思考：“在数字时代，人类前所未有地因为大数据的流动而结合在一起，全球市场你中有我、我中有你，谁也无法独自置身事外、独立发展市场。点状、树状的合作将全面走向网状合作，这是我们看到的发展特征和共识。”