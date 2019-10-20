沈向洋：微软每一个技术研发都会进行AI伦理道德评审

10月20日午间消息，第六届世界互联网大会在乌镇开幕，微软全球执行副总裁沈向洋出席大会并发表演讲。在演讲中，沈向洋表示，创新的过程，从来不是简简单单的一条直线，更多的，是周而复始的螺旋型的循环，我们要做的是去思考“如何以负责任的态度、用最佳的方式，去开发和部署我们创造的技术。”

沈向洋称，人工智能在快速接近人类水准，这对于从事计算机科学的人来说，是一个激动人心的时代，今天人工智能技术的发展速度，已经远远超出了我们从前的想象。但在推动技术进步的同时，也应认真思考新技术创新、应用可能带来的社会影响，以及人类将要面临的共同挑战。

他提到，微软一直努力打造负责任的人工智能，今天，微软的每一个技术产品、每一项服务的研发过程中，都会进行人工智能伦理道德的评审，“打造负责任的、可信赖的人工智能，不仅是我们的愿景，更是我们共同的责任。”

以下为沈向洋演讲全文：

今年也是互联网诞生五十周年，25年前，中国第一次接入了这个全球网络，也开启了加速技术创新的“快行道”。经过几十年对科技行业的观察，我发现，创新的过程，从来不是简简单单的一条直线，更多的，是周而复始的螺旋型的循环：首先，我们做出科技创新；然后进入技术的普及应用阶段；随着技术的普及，开始激发人们的思考和“觉悟”——我们会问“究竟该如何正确地利用这项技术？”

从创新到普及，再到责任——作为科研工作者，和互联网人工智能的实践者，我们有责任认真思考，如何以负责任的态度、用最佳的方式，去开发和部署我们创造的技术。

今天，以人工智能为代表的新一代互联网技术，取得了前所未有的快速发展，语音、视觉、语言、阅读、翻译——在人工智能研究的各个领域中，我们都在快速接近人类水准。对于从事计算机科学的人来说，我们正处在一个激动人心的时代，今天人工智能技术的发展速度，已经远远超出了我们从前的想象。在推动技术进步的同时，我们也在认真思考新技术创新、应用可能带来的社会影响，以及人类将要面临的共同挑战。

在去年的世界互联网大会上，我向大家介绍了微软的人工智能六大准则，即：公平、可靠和安全、隐私和保障、包容、透明以及责任。当然，仅仅是制定准则还远远不够，要真正解决现实世界中的诸多挑战，我们更要以身作则，积极实践。

微软一直努力打造负责任的人工智能，2016年，微软CEO纳德拉，发表了一篇关于人工共同责任的专栏文章。他又在几个月后Build开发者大会上，公布了微软的人工智能准则。随后，我们成立了AETHER委员会，即人工智能伦理道德委员会，由工程师、科研人员、法律专家等组成，负责对微软内部与人工智能伦理道德相关的事宜，进行探讨和评估。

2017年，我们还出版了《计算未来》这本书，对人工智能发展过程中，可能引发的道德、法律思考和社会影响，进行了全面详实的探讨。与此同时，我们开始与许多政府相关机构接触，为如何制定负责任的人工智能相关法律法规，献计献策。

今天，微软的每一个技术产品、每一项服务的研发过程中，都会进行人工智能伦理道德的评审，我们欣慰地看到，微软关于人工智能伦理道德的倡议得到了各界的广泛认同，因为它能帮助企业和监管机构，对人工智能的复杂性加以引导和把握。

我们相信，人工智能的作用应当是增强人类能力，促进人类社会的发展。在过去18个月中，微软为“造福的人工智能”（AI for Good）项目在全球投入了超过7500万美元，希望能够通过扩大云计算和人工智能技术的应用，为改善地球环境、残障人士生活和更有效地开展人道援助提供支持和帮助。

打造负责任的、可信赖的人工智能，不仅是我们的愿景，更是我们共同的责任。社会进步需要更多的创新和合作，才能保证人工智能造福整个社会。面对人工智能的迅猛发展，世界各国、技术企业、行业组织和所有利益相关方，共同肩负着这一不可推卸的社会责任和历史使命。在技术领域工作多年的经验让我相信，只有开放合作才是推动技术发展、社会进步、人民幸福的关键保障。

今天，人工智能和新一代互联网正在开启一个从技术创新、到普及、再到责任的全新的发展循环，而我们要做的，就是驭之以道、律之以法、束之以德——携手把握未来趋势、引领智能互联网的发展，为全人类创造一个互联互通更加美好的未来。谢谢大家！