高价“偷跑”《使命召唤：现代战争》？网友：5天可以等

IT之家10月20日消息 据外媒报道，《使命召唤：现代战争》作为今年热度较高的FPS射击游戏，其玩家群体自然十分庞大。不过有人似乎看中这一点准备以此牟利：有一位名叫VonGarcon的推特网友以250美元每张的价格在网上公开售卖将于10月25日发售的《使命召唤：现代战争》的碟片，同时还有另外一位名叫FamousRickyyyy的网友也在进行着同样的“偷跑”售卖活动。

两人声称这些光盘都是从匿名人士处购买的，目的很简单就是搞高价“偷跑”。不过网友对于这种提前“偷跑”还公然叫卖的行为十分不齿，有网友表示“5天我还是可以等的。”

尽管这位提前“偷跑”的网友表示不会泄露游戏玩法，但他却在推特上发布了一段《现代战争来验证他售卖光盘的真实性。该视频显示了2v2模式“枪战”的镜头，在私人比赛中启用了自定义设置（可以看到启用了小地图，并使用了M1911半自动手枪）。不过相关视频目前已被推特强行下架。

《使命召唤:现代战争》将于10月25日正式发售，共分为标准版、干员版、干员加强版三个版本，同时还有实体典藏版售卖。

目前已有外媒向动视和《使命召唤》公关部门咨询相关事件，目前双方尚未就此事做出回应。IT之家也将关注此次“偷跑”事件的最新进展并进行播报。