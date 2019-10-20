YC中国陆奇：创新推动社会进步，技术是创新最持久的驱动力

新浪科技讯10月20日午间消息 第六届世界互联网大会在乌镇开幕，YC中国创始人首席执行官陆奇出席大会并发表演讲。陆奇表示，创新推动社会进步，技术是创新最大最持久的驱动力。特别是过去60多年来，信息和数字化成为全球创新的核心驱动力。

“在人工智能时代，创新和数字化的进程会更快，我们面临的挑战也更大，开放合作的重要性会更高。”在陆奇看来，今天以数据和机器学习为核心的时代，需要共同努力探索，建立新一代像开源软件一样的机制，不但能保护好数据隐私和数据的价值，同时能提供更强的合作机制。

陆奇表示，创业是市场创新的摇篮，新的时代带来了更多新的创业机会。“我们需要建立新的开放合作的机制，尤其是国际化的开放合作，我们需要建立更多的桥梁和社区，让全球的创造者、开放者能够更好地交流互动。”

以下为陆奇演讲实录（来源：新华网）：

各位领导，各位嘉宾，各位朋友：大家好。很高兴第一次参加世界互联网大会。今年大会的主题“开放合作”，是一个非常值得讨论的话题。我基于个人工作经验来分享一下我的几个思考点。

第一，创新推动社会进步，技术是创新最大最持久的驱动力。特别是过去60多年来，信息和数字化成为全球创新的核心驱动力。深入观察信息工业发展的历史，我们会发现它是有结构化规模的，它是由大规模计算平台所驱动的。我个人非常幸运，在过去30多年第一线参与目睹了一系列的大规模计算平台的开放，以及它们所形成的产品和商业生态；从PC到互联网、到移动、到云计算、到早期人工智能早期。它们最大的功能特性是平台的开放性结构，它们通过平台的开发接口来建立信息与产品之间相互连接的界面，同时来建立可持续的、利益共享的商业模式。只有这样，通过链接，开放合作，建立越来越繁荣的商业生态。

它们另外一个共同特性是平台的内在生命力。一个平台，它的内在结构是由前台和后台组成，前台由人机交互的能力所驱动，后台由计算规模所驱动。本质上，平台是一种“完整并且可延伸的体验，或者是一种完整并且可延伸的能力”。在历史上，平台往往是由一个能带来定义性企业或者定义性能力的产品来开启。比如，微软的Windows 95,第一个浏览器Mosiac,第一款智能手机iPhone/iOS，第一个广域网络，加上数据中心的云计算系统等等。总结历史，为了加速创新和数字化的进程，我们需要不断地打造新的平台，不断加强连接，加强开放合作。

第二，在人工智能时代，创新和数字化的进程会更快，我们面临的挑战也更大，开放合作的重要性会更高。人工智能的核心在于用感知获得数据，从数据中抽取知识，用知识来解决任务创造价值。人工智能体系因此将越来越基于传感器和传动器，这样物理世界和人类社会将被全面的数字化。任何行业都将数字化转型，信息工业自身将被重构，从芯片，系统软件，到应用。近期重点在商业化的落地，我们需要更深地下沉到每一个垂直行业，把场景做全，并建立起行业平台。人工智能的长期发展需要不断提高核心技术，不断探索建立新一代的跨行业的横向平台。

我们目前面临的重大挑战是数据成为人工智能时代和核心产能，正如软件开发是上一时代的核心产能。但是历史上，开源软件和开源社区，通过开放合作为信息工业的高速发展奠定了基础。在今天以数据和机器学习为核心的时代，我们需要共同努力探索，建立新一代像开源软件一样的机制，不但能保护好数据隐私和数据的价值，同时能提供更强的合作机制。这是我们共同面临的挑战，是需要大家一起在政策，基础建设，科研，技术，产品，和商业模式上作更多的探索和努力。

第三，创业是市场创新的摇篮，新的时代带来了更多新的创业机会。历史上，一个新的时代，重要的创新平台大多由技术驱动的创业公司从0到1到100这样来建立，比如微软，苹果，亚马逊，BAT等等。因此，我们需要一个更加繁荣、更为技术驱动的早期创业生态，这需要多方面的努力，需要提高创业者的能力，提高投资者的能力，提供更多的创业者赋能（技术，增长，渠道，等等），推动更多科研来提供更多的可商业化的技术。同时，我们需要建立新的开放合作的机制，尤其是国际化的开放合作，我们需要建立更多的桥梁和社区，让全球的创造者、开放者能够更好地交流互动，特别是需要像Github这样的活跃社区。

最后，我很高兴我能在中国的早期创业生态重回一线。经过一年多的准备工作，我和我的团队成立了一个早期创业生态的新物种名字叫做“奇绩创坛”,我们推进的第一个产品是YC中国，我们站在巨人的肩膀上，将YC美国过去15年非常成功的基于技术驱动的创业公司的模式和基因完全本地化。我们在今年9月启动我们第一期创业营。我们的路演日是11月17号在北京，我们期待能向业界合作伙伴们展示我们第一界非常出色的创业企业阵容。我们刚刚起步，将致力于建立长期创业者社区，探索更多的科研和技术赋能方法。通过开放合作，为中国更加繁荣的创业生态作出贡献。谢谢大家！