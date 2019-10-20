《和平精英》明日上线火力对决模式：新载具、新武器加入

IT之家10月20日消息 今日《和平精英》官方再度带来新一轮“爆料”，此次主要以新增的火力对决为主。

据官方介绍，此次新版本《和平精英》的“火力对决模式”将加入全新载具——直升机；新增了一把重火力武器，也就是AOE枪械（榴弹发射器）；超级武器箱现修改为在地图内随机刷新；当队友阵亡后玩家可捡起队友的卡并在通信塔下召回队友；新增空袭定位仪，玩家可使用该设备对目标区域发起空袭轰炸；新增战术道具：载具维修包，可修直升机。

新特性详细介绍如下：