索尼全新手柄专利释出：手环造型、玩法多样

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家10月20日消息 美国专利与商标局近日公布了一份索尼的最新专利，从所放出的专利文件可以看出这是一款类似于手环一样的游戏手柄，外观上和体感玩具Toio上的部件类似。
从已给出的专利图片不难看出，手柄上设有一个环形底盘，底盘上还有一个可沿底盘滑动的部件，用户可以使用这款控制器实现各种操作及控制。
索尼在2017年6月1日《东京玩具展2017》上正式发布了玩具Toio。据悉Toio由控制台、2个方块型机器人和2个控制环手柄构成。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有