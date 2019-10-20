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索尼全新手柄专利释出：手环造型、玩法多样

2019-10-20 14:47:12来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月20日消息 美国专利与商标局近日公布了一份索尼的最新专利，从所放出的专利文件可以看出这是一款类似于手环一样的游戏手柄，外观上和体感玩具Toio上的部件类似。

从已给出的专利图片不难看出，手柄上设有一个环形底盘，底盘上还有一个可沿底盘滑动的部件，用户可以使用这款控制器实现各种操作及控制。

索尼在2017年6月1日《东京玩具展2017》上正式发布了玩具Toio。据悉Toio由控制台、2个方块型机器人和2个控制环手柄构成。

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关键词：索尼Toio

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