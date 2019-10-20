小红书瞿芳：打造未成年人绿色网络空间，企业责无旁贷

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新浪科技讯10月20日下午消息，第六届世界互联网大会于10月20日-22日在浙江乌镇召开，本次大会以“智能互联开放合作——携手共建网络空间命运共同体”为主题，小红书创始人兼CEO瞿芳出席“网上未成年人保护与生态治理”论坛并参与“打造未成年人绿色网络空间”小组讨论。
▲小红书瞿芳（右二持话筒者）
瞿芳表示，任何一个平台都要有价值观，要做正向的引导，与此同时，要保证青少年看到的信息是绿色的，可以帮助他们成长为更好的成年人，在这一方面，企业有义不容辞的责任。
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