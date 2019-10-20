网易CEO丁磊：全球化会让中国互联网再赢一次

网易科技讯10月20日消息，第六届世界互联网大会在乌镇正式开幕，国内外互联网大咖齐聚会场，网易创始人兼首席执行官丁磊参加企业家高峰论坛并致辞。

丁磊在致辞中分享，2018年中国数字经济的产业规模是31万亿，占GDP比重的34%。十年后，这个占比或会超过50%，中国将全面进入数字经济时代。

谈及数字经济的未来发展，丁磊表示关注、看好三个领域：上游技术、全球化和信息消费升级。

“未来企业的机会，要走向上游，竞争会从拼人口红利，走向拼技术。技术创新，是数字经济最牢固的支撑。”丁磊判断，未来AI等技术型的公司，会成为新的主流，和各行各业做大跨度的融合。现在对教育、医疗、制造业和农业等硬核领域敢投入的公司，未来会有更好的机会。

“未来数字化经济的发展，要从拼本土走到拼世界。你不去和五湖四海的人做生意，五湖四海的人就会来做你的生意。”丁磊表示，中国很多文化作品已经有能力获得世界的喜欢。以网易为例，《荒野行动》等精品游戏在海外市场大获成功；网易云音乐的许多原创歌曲也深受海外市场喜欢，例如，原创音乐人@木小雅的《可能否》在Youtube上播放近1500万次。未来，在这些优势领域，中国数字经济的全球化脚步可以走得更快。

“我们关注的第三个领域是信息消费升级。数字经济的发展，要从拼增速走向拼质量，尽快建立可以适应未来的新数字文明。”丁磊认为，信息消费会成为影响一个人知识结构的第一来源，有能力提高信息获取效率、提供优质信息服务的企业，会成为数字经济一股新的力量。

附演讲全文：

《中国数字经济高质量发展的机遇与挑战》

各位来宾，下午好。

今天，我的发言主题是，数字经济的机遇与挑战。

这是一个宏大的命题，整个行业已经做了大量的讨论。下面，我希望从大家比较关心的几个数据展开。

去年，中国数字经济的产业规模是31万亿，占GDP比重的34%。一些机构预估，10年后这个占比会超过50%，全面进入数字经济时代。对这一点，我们的看法是，一个产业做到30%和50%以上，它的发展逻辑是很不一样的。

做到30%，你可以拼红利、拼市场、拼资本。做到50%，只能拼技术、拼运营、拼实力；做到30%，可以拼内涵、拼本土。做到50%，就要开始考虑拼外延、拼世界。做到30%，你要拼的是增速。做到50%，要拼的东西成了发展质量。从30%到50%，变化很大，带来的机会和挑战也很大。我想大部分企业，都已经在开始思考，下一步发展机会在哪儿，我们如何应对。

在这里，我们认为，有3个领域的机会，值得更多关注。它们是：上游技术、全球化和信息消费升级。

第一点，未来企业的机会，要走向上游，竞争会从拼人口红利，走向拼技术。

前几年，中国的数字经济其实是人口经济，我们靠人口、市场、资本、模式这些资源性的东西，带动了一轮很快的发展。接下来，产业发展逻辑变了，大家要开始转变思维，沉下心，回归到技术、内生动力上。技术创新，是数字经济最牢固的支撑。我们判断，未来AI等技术型的公司，会成为新的主流，和各行各业做大跨度的融合。

那些现在对教育、医疗、制造业和农业这些硬核领域，敢投入、舍得投入的公司，会有更好的机会。市场可以给予充分的耐心和激励，去等待一个好的结果。

第二个领域的机会，是全球化。未来数字化经济的发展，要从拼本土走到拼世界。

中国数字经济，要真正做强，必须有更多的企业参与到全球竞争，去建立更大的影响力。这几年，一些贸易争端增加了全球化的不确定性，但没有影响到全球化本身的确定性。

我们有一句话：当你的行业非常窄的时候，全球化；当你的行业非常大的时候，全球化。数字化越深层，人力越高效，资本越自由，数据越流通，你不去和五湖四海的人做生意，五湖四海的人就会来做你的生意。就像15世纪，人开启了轰轰烈烈的大航海时代一样。现在，数字大航海的时代也开始了。

在这方面，我们还在小学生水平。联合国数据，2017年全球最大100家跨国公司的跨国指数是66%，中国去年只达到15.8%。未来，空间是巨大的。从网易经验看，《荒野行动》等游戏，在海外获得了很大成功。网易云音乐原创音乐人@木小雅的《可能否》，在Youtube上也拿到了近1500万播放。这说明，中国很多文化作品，已经有能力获得世界的喜欢。

我们也看到，现在东南亚、印度等海外市场，正在重复中国走过的路。这给了很多中国企业，再赢一次的机会。在这些优势领域，我们的全球化可以走得更快，要好好把握。

我们关注的第三个领域，是信息消费升级。数字经济的发展，要从拼增速走向拼质量，尽快建立可以适应未来的新数字文明。

大家看到，从2G到4G，每一次技术升级，都创造了比上一次多百倍千倍的信息和知识。现在，我们看的听的用的，基本都在数字化。5G、AI等新技术对算力、体验的优化，会加剧这一点，进一步削弱人的自主性选择。

原因很简单，人都不喜欢操作机器，会越来越多地做授权，也会因此收到越来越多低质、冗余的垃圾信息。信息消费，很快会超越学校和家长，成为影响一个人知识结构的第一来源，进而影响社会经济体系的运行。

但我们认为，这个问题还没有引起足够重视。

这就是为什么，我们一再强调，谈消费升级，不能漏掉信息消费升级。在AI不断替代人之前，政府和企业要未雨绸缪，重视对人的投资。

通过AI、大数据等技术工具和行政管理手段，不断下沉和消除无用信息，训练出更多对人有用、有价值的内容。这是未来用户一个重要的升级方向。在这个过程中，很多像今天因为消费升级而崛起的企业，会冒出头。那些有能力真正提高信息获取效率、提供精品服务的企业，会成为数字经济一股新的力量。这是我们看好的第三个机会。

发展数字经济，昨天没有明天重要，方法论没有想象力重要，人才是最重要的。我相信，如果每个人，都愿意像前25年中国刚接入互联网一样，拿出热情，继续做美好的事，中国数字经济就会有最大的机会。

谢谢大家！