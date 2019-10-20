胡歌谈如何正确地网络追星：先要对明星有理性认识

新浪科技讯10月20日午间消息，第六届世界互联网大会在乌镇开幕。在“网上未成年人保护和生态治理论坛”上，胡歌现身乌镇，谈如何引导粉丝正确地追星。

胡歌表示，相信绝大部分粉丝，尤其未成年粉丝，都会通过互联网来追星。对未成年粉丝追星，他提到几点建议。其中第一点，大家要对明星有一个理性的认识。

胡歌提到，现在成为明星，相对来说是容易的。比如唱歌好，跳舞好，长得帅，长得漂亮，就有可能成为明星。但他反问粉丝——具备这些素质，就值得把他们作为人生的目标，心中的偶像吗？

在胡歌看来，追星的过程中，真正要获取的，是演员所扮演的角色或原型人物身上的正向的能量。通过一些角色的扮演，让粉丝看到这些原型人物上真正的能量，是自己工作的意义。

第二点，胡歌提醒粉丝，互联网不仅有明星。他表示，互联网是一个无限的知识的海洋，是了解世界、探索真理的最便捷的途径。大家要善用互联网。

胡歌还提到，作为互联网公民，要对自己的言行负责。在他看来，明星也是互联网内容的制造者。他引用导演张黎的话，提到，作为文艺工作者，作为影视工作者，最高的使命就是传播，传播正的能量，传播正确的价值观。“作为网络内容的制造者，我们是有责任为青少年的网友们提供好的内容，提供更多能够让他们获得养分的内容。”

胡歌透露，自己是知乎、喜马拉雅的用户，在两个平台上获得很好的内容和营养。“为什么他们有这样一份责任（提供好的内容），因为他们自己是父亲”。

胡歌表示，作为一个互联网内容的提供者，“我们要把这些孩子们当做自己的孩子，或者当做我们自己的弟弟妹妹一样来看待。”

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