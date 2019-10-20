索尼PS 5和微软Xbox 2之后再无游戏主机？

“暂时不考虑，现在手里的PS4 Pro和Switch用着很舒服。未来看新品上市之后的情况，先观望一段时间吧，尤其是看看价格和各平台首发独占游戏的情况。‘’谈到即将面世的PS5以及Xbox 2，资深主机游戏玩家符先生这样说到。

盼望着、盼望着，主机游戏玩家期待已久的次时代游戏主机，终于全都有了消息。前不久，索尼宣布将于2020年圣诞节推出下一代游戏主机PlayStation 5；而微软早在今年E3大展上就宣布下一代主机Xbox 2（代号Project Scarlett），同样将在2020年圣诞节正式发售。

对于新一代的游戏主机的到来，忠实玩家们自然很兴奋，甚至已经开始讨论两款产品各自的首发“护航”游戏。但与此同时，其他的声音也在不断涌现，有行业内人士甚至表示：“这一代游戏主机会将成为整个游戏主机行业的绝唱”。

为什么今年看衰游戏主机的声音如此强烈？

堆料的背后是高价格风险



与注重全年龄向和多人游戏的任天堂不同，微软和索尼两大巨头更中意那些宏大场景、超高画质的硬核游戏。这样的选择也让两家的游戏主机对于性能的要求几乎达到了极致。

目前，任天堂的最新产品Switch掌机模式效果为720P，TV模式下最高也只有1080P。而PS4 Pro和Xbox One早就用上了4K，至于下一代PS 5和Xbox 2两大杀器，不出意外将会支持8K，甚至4K+60FPS也很有可能。

另外根据此前传出的消息显示，这两款游戏主机都将配备AMD的Navi GPU和Zen 2 CPU。PS 5的浮点性能能够达到10T以上，同时具备更强的SSD，GPU硬件中包含光线追踪加速。至于隔壁家一向以堆料著称的Xbox，相信在性能上也不会有丝毫逊色。

对于游戏玩家而言，单纯从体验角度看，他们无疑欢迎更高性能的游戏主机。但我们在期待8K、60FPS甚至VR这些极致性能的同时，也要清楚高性能的代价就是高价格。

从现在看，如果上述二大杀器的性能真能达到目前传言的状态，未来零售价能否守住399美元的价格关口，将是一个大大的问号。一旦价格继续上涨，必然会将一部分用户阻挡在门外。

回顾整个游戏主机历史，首发价格超过400美元的游戏主机几乎市场表现都很一般，其中就包括索尼上一代的产品PS 3，以及微软的现任当家产品Xbox One，都可谓历史上比较失败的产品。

除了游戏主机本体的价格风险，游戏开发商也正在陷入一个危险的怪圈。

成本攀升摧毁整个游戏生态



游戏主机的性能不断提升，对于游戏开放商而言也苦不堪言，因为他们必须要做出与硬件性能相匹配的作品。

显而易见的是，越高清的画质、越棒的游戏优化以及更加开放的地图，都意味着更高的资金投入和更长的开发周期。回看近两年主机平台的一些大作不难发现，它们的背后都是难以想象的资金与时间成本。

当年PS时代绝大多数游戏的开发成本，一般都控制在百万美元的级别；整个PS2时代开发成本最高的游戏FF12，则攀升到了4800万美元，一度让无数玩家惊叹史克威尔的大手笔。不过，感叹声回荡没多久，一年半后（2009年）业界著名的烧钱巨头R星，就拿出了世界上首款开发成本超过一亿美元的巨著《GTA4》。

十年后的今天，主机游戏的制作成本又会飙升到何种境地？

目前主机平台上的主流3A大作开发成本基本都在数千万美元，而破亿也早已不是什么新鲜的事儿。2018年，R星开发的《荒野大镖客：救赎2》整体开发成本竟然高达8亿美元，又一次刷新了游戏开发制作新纪录。

同时，该款游戏的开发周期也创下了新纪录——长达8年。R星几乎所有工作室都参与制作，2000多名员工没日没夜、倾城而出。当然，在这样的高投入下，《荒野大镖客：救赎2》也取得了耀眼的成绩，游戏发售首个周末销售额就达到了7.25亿美元。

作为普通玩家，当我们在感叹游戏规模越来越宏大、画质越来越好、开发成本越来越高的同时，我们也要意识到，并不是所有公司都像R星这么有钱。这种“军备竞赛”级别的砸钱赛跑，真的是要把中小玩家活活拖死的节奏。

对于很多中小型游戏开发商而言，游戏开发成本的爆发式攀升是件恐怖的事情。甚至可以说，游戏开发成本的暴增对他们而言是灾难性的。因为很可能一款重点投入的产品遭遇失败，就成为整个公司倒闭的导火索。

此前，就曾出现过游戏开发商互相频繁的并购，以及开发商合作抱团取暖的例子。

而对于大开发商而言，一旦一款重金投入的游戏失利，虽然不至于倒闭，但也会元气大伤。因此，开发方面的高风险让所有游戏开发商都变得越来越谨慎。为了降低风险，如今众多游戏开发商都愿意选择开发那些知名IP，来继续压榨其中剩余价值，毕竟这样做的风险要比开发一款新作品小很多。

创新，成为这个行业中一件越来越“奢侈”的事情，而我们则不断看到市场中不断出现大量重置版的游戏，以及各种疯狂的“炒冷饭”。

游戏开发商的畏首畏尾不是一件好事，毕竟游戏机只是载体，真正吸引玩家的还是其所承载的各种各样的游戏内容。我们不能永远指望R星这样的巨头不断砸钱做出精良的游戏，就好像好莱坞不会总是“八大”独大，洗牌后的“新六大”也不能阻挡新玩家的出现一样。游戏圈的中小开发商是整个生态的重要组成部分，如果这个群体变得越来越脆弱，意味着“黑马”会变得越来越少，创新将会离玩家远去。

谈到这里，真的应该赞叹一声：“任天堂不以硬件为主导的游戏设计理念”太明智了。

这会是最后一代游戏主机吗？

“我们的Stadia云游戏平台将于11月19日上线，售价每月9.99美元。此外，明年我们将向大众开放免费版Stadia Base。”



10月15日，谷歌硬件产品负责人Rick Osterloh在“Made by Google”发布会上的一席话，再次让全球游戏行业为之侧目。据悉，首批登录Stadia云游戏平台将包括《刺客信条:奥德赛》、《荒野大镖客2》、《命运2》等大作。

虽然这一次发布会，没有像今年3月份谷歌宣布Stadia云游戏平台发布后，在美股市场造成任天堂、索尼股价大跌的景象，但全球资本市场以及行业分析师已经给出了预判：5G时代的游戏行业规则即将改变。

将目光从游戏圈转移到科技产业，5G究竟会带来什么变化？显然，5G技术的高速率、低延迟特性，正在让科技企业跨界游戏市场，甚至以云游戏作为市场突破口成为必然。

2019年以来，在很多业界与5G相关的发布会上，5G云游戏都成为讨论的重点。对于云游戏市场的发展，著名游戏公司育碧的创始人兼CEO伊夫·吉尔莫特（Yves Guillemot）此前在接受媒体采访时就曾表示：“我认为我们还能再看到新一代主机，同时我们也得到了一个逐渐减少硬件的好机会。随着时间的推移，流媒体对玩家来说会更加简便易行，人们不必再拥有大型的硬件。将来还会有一代主机，在这之后我们就会转向流媒体，所有人都会。”

未来是否人人都会成为“云玩家”？

这个问题如果放到5G刚刚兴起的当下，肯定难以实现。但如果以游戏主机5~6年的换代周期来衡量，未来经过几年的发展和创新，主机市场或许真的会因5G而发生巨变。

对此，相关游戏行业观察家对懂懂笔记表示：“不管是云游戏还是VR游戏，短时间内肯定不会成为主流。但整个行业的大趋势确实都是在向云端发展，不仅是育碧这样的开发商，索尼、微软、英伟达这样的硬件公司也都在尝试。所以，这一代主机是不是最后一代不好说，但未来云游戏一定会成为主流。”

【结束语】

作为一个曾经的主机游戏玩家，相比坐在电脑前敲键盘和按鼠标，我更喜欢窝在沙发里看着电视搓手柄。而在手机游戏风靡的当下，尽管所有主机玩家不愿意承认，但事实上主机游戏确实被移动端游戏挤压得越来越边缘化。

从企业层面来看，PS4目前在全球卖了一亿多台，可是索尼卖游戏赚的钱可能还没有腾讯一款手游赚得多。尽管在游戏圈的鄙视链中，主机玩家是站在顶点的存在，但从行业趋势来看，生存压力之下主机游戏生态圈必须做出改变。否则，游戏再好玩，不赚钱也只是黄粱一梦。