天猫双11预售0点开抢：抢首日免定金、限量付尾款0元（更新中）

天猫双11预售将于21日0点开启，活动期间部分店铺享预定首日定金全免，前N件付款享尾款0元，1元抢预售优惠特权，付尾款满额送奖品等优惠。
【活动时间】
预售定金支付：10月21日 - 11月10日 21:59:59
尾款支付：11月11日 01:00:00 - 11月11日 23:59:59
【付定金立减】
天猫预售玩法：付定金立减XX元 （先付定金，付尾款时可减XX元）；支持叠加购物津贴、店铺券、前N特惠等平行满减优惠。
说明：1、立减金额是5的倍数；2、立减金额≤预售总价的40%；3、预售下定金最高立减400元。
【预售有礼】
付订金返淘礼金，消费者付定金（确定成交）后，向该商品返一个淘礼金红包（官方发放），可用于双11当日支付宝贝尾款时使用。
【愿望清单】
预售期间建立自己的愿望清单，分享可得红包，付订金同样返淘礼金红包。11月10日18点开始发放。
部分店铺优惠：
|店铺名称
|优惠详情
|马克华菲官方旗舰店
|预售前2960名定金抵全款
|GXG官方旗舰店
|预付定金单款最高立减475元
gxg内衣旗舰店
|预售前两天免定金
|七匹狼官方旗舰店
|会员尊享1111个免定金名额
|卡宾官方旗舰店
|预售首日免定金
|罗蒙官方旗舰店
|预售前三天免定金、抢1111件免尾款
|semir鞋类旗舰店
|预售首日0-2点免定金
|森马箱包旗舰店
|前1000名限时半价，1001-2000名免定金
|衣品天成旗舰店
|预售前7000件免定金
|柒牌官方旗舰店
|抢爆款前N件定金抵全款
|杉杉官方旗舰店
|预售首日免定金
|Skechers官方旗舰店
|预售首日免定金
|Skechers运动旗舰店
|预售首日免定金
|MoveFree官方海外旗舰店
|预售首日免定金
|timbuk2旗舰店
|预售首日免定金
|鸿星尔克官方旗舰店
|专区前2000名付定金免尾款
|New Balance旗舰店
|预售定金至高减100元
|Gap官方旗舰店
|预售首日前111名免定金
|波司登官方旗舰店
|预售首日0-1点专区免定金
|安踏官方网店
|预售首日0-2点定金全免+尾款半价
|李宁官方网店
|预售首日0-2点送定金
|李宁跑步旗舰店
|预售首日限时免定金
|361度官方旗舰店
|预售首日0-2点免定金
|361度跑步旗舰店
|预售首日前1500名免定金
|361度户外旗舰店
|预售首日前3000名免定金
|361度运动户外旗舰店
|预售首日前3000名免定金
|特步官方旗舰店
|抢50000减定金立减+尾款半价
|adidas官方旗舰店
|预售满1000-250元
|PUMA官方店
|每日10点精选10款前100名送定金
|brooksbrothers旗舰店
|付定金送2000-400优惠券
|全友家居官方旗舰店
|预售首日0-2点送100元
|德克士官方旗舰店
|预售实付金额第一送真金
|肯德基会员官方旗舰店
|前5000付定金送土豆泥券
|汉堡王官方旗舰店
|4.4折起预售
|百威英博精酿啤酒旗舰店
|1元抢299-50优惠券
|周黑鸭视频旗舰店
|预售最高立减30元
|泸州老窖官方旗舰店
|双11实付最高送华为Mate 30 RS保时捷版
|8H旗舰店
|1元锁定6大特权
|金可儿旗舰店
|1元锁定6大特权
|parker官方旗舰店
|预售首日0-2点送好礼
• 2019天猫双11全球狂欢节预售分会场入口一览：
• 主会场 ，最高1111元天猫超级红包（每天3次，点此立拆红包 ）
• 精选会场类 - 聚划算 | 天猫国际 | 天猫超市 | 官方直营 | 全球时尚 | 吾折天 | 超市爆品
• 数码电子类 - 数码家电 | 精品手机 | 电脑办公 | 大家电 | 小家电 | 电视 | 冰洗 | 3C数码
• 服饰鞋靴类 - 服饰主场 | 男装主场 | 女装主场 | 男女鞋 | 内衣 | 运动大牌 | 运动户外
• 居家生活类 - 家装会场 | 精品家具 | 家纺家居 | 灯具安防 | 纸品家清 | 医药健康 | 潮流个护 | 进口保健
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