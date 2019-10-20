天猫双11预售0点开抢：抢首日免定金、限量付尾款0元（更新中）

天猫双11预售将于21日0点开启，活动期间部分店铺享预定首日定金全免，前N件付款享尾款0元，1元抢预售优惠特权，付尾款满额送奖品等优惠。



【活动时间】

预售定金支付：10月21日 - 11月10日 21:59:59

尾款支付：11月11日 01:00:00 - 11月11日 23:59:59

【付定金立减】

天猫预售玩法：付定金立减XX元 （先付定金，付尾款时可减XX元）；支持叠加购物津贴、店铺券、前N特惠等平行满减优惠。

说明：1、立减金额是5的倍数；2、立减金额≤预售总价的40%；3、预售下定金最高立减400元。

【预售有礼】



付订金返淘礼金，消费者付定金（确定成交）后，向该商品返一个淘礼金红包（官方发放），可用于双11当日支付宝贝尾款时使用。

【愿望清单】



预售期间建立自己的愿望清单，分享可得红包，付订金同样返淘礼金红包。11月10日18点开始发放。

部分店铺优惠：



• 2019天猫双11全球狂欢节预售分会场入口一览：

• 主会场 ，最高1111元天猫超级红包（每天3次，点此立拆红包 ）

• 精选会场类 - 聚划算 | 天猫国际 | 天猫超市 | 官方直营 | 全球时尚 | 吾折天 | 超市爆品

• 数码电子类 - 数码家电 | 精品手机 | 电脑办公 | 大家电 | 小家电 | 电视 | 冰洗 | 3C数码

• 服饰鞋靴类 - 服饰主场 | 男装主场 | 女装主场 | 男女鞋 | 内衣 | 运动大牌 | 运动户外

• 居家生活类 - 家装会场 | 精品家具 | 家纺家居 | 灯具安防 | 纸品家清 | 医药健康 | 潮流个护 | 进口保健

• 食品母婴类 - 食品生鲜 | 茶乳冲饮 | 零食 | 进口食品 | 母婴好货 | 宝宝用品 | 尿裤 | 童装 | 进口母婴

• 美妆车品类 - 大牌美妆 | 手表眼镜 | 箱包服配 | 珠宝饰品 | 进口美妆 | 汽车用品 | 天猫新车 | 品牌好车

• 海外其他类 - 香港预售 | 台湾攻略 | 台湾早鸟红包 | 进口神器 | 医美88VIP | 医美预售 | moony预售

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