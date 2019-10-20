360周鸿祎：网络安全行业有竞争，但合作更重要

2019第六届世界互联网大会乌镇峰会在乌镇开幕，周鸿祎谈到了在智能互联时代网络安全的重要性以及如何应对挑战。他认为，网络安全行业有竞争，但合作更重要，这样才能具备协同防御的能力。

他表示，现在的网络面临几点新挑战。一是现在信息化、数字化的技术越来越先进、越来越智能、越来越自动、越来越复杂，包括经常讲的万物互联、移动通信、5G、人工智能、大数据、云计算，带来了一个什么样的现实，一切皆可编程、万物均要互联，好处我就不说了，但问题是，所有这些东西的基础都是软件，软件只要是人写的，就一定会有漏洞。漏洞不可避免，漏洞的数目也非常多，有漏洞一旦被黑客和网络犯罪组织利用，我们的系统就会被控制、就会被破坏。这是第一个挑战。





第二个是万物互联世界，会给所有人带来一个所有东西都连在一起的世界。在未来十年，中国不仅是几亿台电脑、几十亿部手机，可能会有几千亿智能设备把城市、把国家、把社会都连在一起。每一个智能节点、智能设备都可能成为攻击的入口和攻击的跳板，这样就带来攻防不平衡的挑战。原来的防守技术在物联网时代就失效了。

三是因为互联网不是互联网公司的独角戏，互联网人深刻改变了传统行业，所以中国要搞产业互联网、工业互联网、车联网。互联网再把这些传统行业包括制造业转型升级的同时，把虚拟空间和物理空间打通了，过去在虚拟空间的攻击，过去只能造成数据丢失、文件泄露或不能正常上网，但今天所有的网络攻击都会变成物理伤害。最近两年，关于这种变电站被攻击导致大面积停电，特别是机场设施被攻击，给整个社会带来巨大的动荡影响的消息越来越多。今天当然中国还没有这样重大的事故，但我们可以看到未来基于工业互联网、产业互联网、基于物联网的攻击，特别是针对基础设施的攻击对于网络安全行业是巨大的挑战，对整个国家的发展是巨大的威胁。

他认为，今天互联网把各个国家、把所有人连在一起，如果大家没有一个共同体的规则，所有人都肆意利用网络攻击，这个网络攻击最后没有幸存者，所有人都是受害者。面对大规模网络犯罪、大规模网络攻击甚至未来大规模网络恐怖袭击，全球要联手在网络安全上制定相应的游戏规则，这是一个基础。

“对网络安全行业的从业人员来说，我们这个行业有特殊性。”周鸿祎谈到了行业竞争，他认为网络安全和其他行业不同，其他行业和友商竞争把友商干掉就成功了，但事实上网络安全行业如果把同行都干掉了、甚至和同行做恶意竞争，但是如果不能解决恶意网站、那些恶意软件作者包括其他国家网络攻击者，如果不能解决他们的问题，那么在网络安全领域依然是输家。“所以，我们的对手是做网络攻击，是那些做网络攻击的坏家伙。”周鸿祎说。

周鸿祎还认为，行业内分享威胁情报是很重要的。今天的安全雷达确实能看见很多别人看不见的威胁，但大脑并没有手和脚，看见了无法阻拦。今天中国很多网络安全公司拥有卫星检测、杀毒软件、防火墙这些传统的安全产品，但是大家依然要合作，通过分享威胁情报使得发现的未知攻击让都能被看得到，这样就从单点防御变成协同防御，这就叫分享。