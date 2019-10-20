第六届世界互联网大会发布15项领先科技成果：华为、360等入选

今天第六届世界互联网大会乌镇峰会召开，在下午的“世界互联网领先科技成果发布”活动上，包括华为鲲鹏920、Baidu飞桨、特斯拉完全自动驾驶芯片、360的全视之眼0day漏洞雷达系统等在内的15项最新科技成果上榜。

第六届世界互联网大会领先科技成果的征集工作于今年6月启动，按照产品类、商业模式类、综合类、理论基础类和技术类成果进行广泛征集，包含人工智能、5G、大数据、云计算、数字化制造、工业互联网等方面。最终收到数百项来自世界各国的领先科研成果。来自中国、美国、德国、英国、瑞典、俄罗斯等国家和地区全球互联网领域的39位专家组成领先科技成果推荐专家委员会，对征集上来的成果进行推荐。

最终，鲲鹏920（华为技术有限公司）、面向通用人工智能的异构融合天机芯片（清华大学）、统一自然语言预训练模型与机器阅读理解（微软公司）、360全视之眼——0day漏洞雷达系统（三六零安全科技股份有限公司）、特斯拉全自动驾驶芯片（特斯拉公司）、飞桨（Baidu）、POLARDB:基于存储计算分离与分布共享存储架构的云原生数据库（阿里云计算有限公司）、思元270（寒武纪）、科技向善——通过科技手段助力现代智慧城市综合治理实践（深圳市腾讯计算机系统有限公司）、人工智能算法平台Brain+（旷视科技有限公司）、硅立方浸没液冷计算机（曙光信息产业股份有限公司）、IPv6超大规模部署实践与技术创新（中国电信集团有限公司）、智慧企业的AI创新与深入应用（思爱普公司）、Versal自适应计算加速平台（赛灵思公司）、民用飞机制造5G创新示范应用（中国商飞有限责任公司）等15项年度顶级互联网科研成果上榜。