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对话拼多多达达：二选一已殃及上千家知名品牌旗舰店

2019-10-20 21:27:52来源：新浪科技作者：大鹏责编：沧海评论：

新浪科技讯10月20日晚间消息，在乌镇互联网大会上，拼多多联合创始人达达在接受新浪科技等采访时表示，商家对于“二选一”的容忍已经绷紧至极限，拼多多对电商行业生态趋势的判断是“共生共赢”，强权无法持续，共生才能长存。

达达表示，实施平台希望通过公关手段，将“二选一”包装成为一种互惠互利的短时约定，看上去是依靠温情脉脉的经济补贴手段来实现，背后实际隐藏着“下架封店于无形”的强劲技术暴力手段。

他透露，自去年10月以来，电商“二选一”规模愈演愈烈，仅拼多多就有超过1000家知名品牌旗舰店遭受波及，受影响的中小型品牌数以万计。他认为，“二选一”的本质是利用市场支配地位实施“排他性交易”，大平台要求商家在稍大一些的平台和稍小一些的平台之间“站队”，并对商家不进行强行选择的后果附加各类强制条件。这个过程中，获益的只有大平台本身，而受损的则是消费者和千千万万个商家。

达达表示，某些过程看上去互惠互益，实际上是不对等的商业契约。而且这种商业契约会随着商家对于“二选一”的不同反应，在“看似正常”和“暴力手段”之间瞬时切换。

“实际上，‘二选一’实施主体、传播主体和呼吁舆论端叫停的主体是同一个人，这也在侧面反映了商家对于‘二选一’的容忍已经绷紧至极限。”达达说，拼多多对电商行业生态趋势的判断是“共生共赢”，强权无法持续，共生才能长存。

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关键词：拼多多二选一

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