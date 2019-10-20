罗技G604无线游戏鼠标图赏：可编程按键+双模滚轮设计

近两年，电脑无线外设越来越成为主流，更方便、更耐用的无线外设吸引了不少用户，也让桌面简洁不少。最近罗技正式带来了G604 LIGHTSPEED无线游戏鼠标，在工作和娱乐之间找到了更好的平衡，今天就和极客之选（公众号GeekChoice）一起看看吧。

罗技G604 LIGHTSPEED设计并没有延续 G603 LIGHTSPEED的造型，更关注人体工学设计，对握持部位进一步加强。整体黑色设计，重量73g，握在手中感觉很好，游戏爱好者应该会非常喜欢。下方的电池盖可以轻易开启，采用5号电池设计，更换起来很方便。

外观上最特别的点在于它侧面的自定义按键，G604 LIGHTSPEED支持罗技G HUB按键自定义功能，不只是侧面，你可以对鼠标上的15个控制键进行自定义，这项功能可以帮助你在不同游戏中设计不同按键，并且能在多个游戏之间自动切换，DPI也可以在G HUB中调整，最高达到16000DPI。

在两台设备上快速切换是这款鼠标的另一个优点，G604 LIGHTSPEED无线游戏鼠标支持蓝牙连接和无线连接两种方式，因此可以跨设备顺畅切换，这样一来无论是办工还是娱乐都更加高效。鼠标滚轮设计上，G604 LIGHTSPEED无线游戏鼠标提供了疾速滚轮和分段滚轮两种方式，通过滚轮下方的按键迅速切换，在不同需求下可以提供不同选择。

最后是续航，罗技G604 LIGHTSPEED无线游戏鼠标搭载HERO 16K光学传感器，和传统传感器相比电池效率提升10倍，内置一节5号电池支持最长5.5个月使用（蓝牙），开启LIGHTSPEED模式则支持240小时使用。这款产品售价699元，已经上架电商平台，如果你正好需要一个能够无缝切换双设备的游戏鼠标，它或许会是不错的选择。