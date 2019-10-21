对话张朝阳：互联网出现让我这样两手空空的创业者获得成功

10月20日，第六届世界互联网大会乌镇峰会在乌镇召开。下午，搜狐董事局主席兼首席执行官张朝阳接受包括凤凰网科技在内的媒体采访时谈到了自己和互联网的缘分，他表示，正是互联网的出现，让他和丁磊这样两手空空的创业者也能获得成功。

谈到互联网发展25周年，张朝阳表示：“互联网提供了一个比较纯粹的市场化机会，跟你的资源关系不大，更多是跟你的想法和创新有关。受市场力量影响占比最高的是互联网产业，所以才产生了一批像我们这种两手空空，居然能够做起来，这是互联网最大的特点。”

他还补充道：“当时跟我有关系，我直接宣传风险投资，把风险投资带到中国来，风险投资不是给你钱，是对你这个人。你的人品也不错，你管理的团队效率很高，最后做一个动作会爆炸的，哪怕有资源的人赶不上你。”

当下，中国互联网创业环境已经发生了很多变化，许多人认为创业存在更高的门槛。张朝阳则表示了不同的意见，他说：“当一个企业做大以后，管理者可能就不在第一线了，对用户细微需求的体会、对产品的热爱和以及把它做到极致的精神可能会丧失，这便给了新起来的公司一些机会。”

“如果一个企业能够重新发现自己的话，尤其在中国做消费互联网，不是单纯模仿，而是能够看到什么样的需求没有被满足长期，专注于细节的这种精神，我觉得这种颠覆是不断在发生的。”张朝阳表示。

张朝阳还对自己的作息做出了澄清。此前曾有报道表示张朝阳每天零点入睡，4点半起床，每天工作超过12个小时。张朝阳则回应道：“那时候刚开始尝试分段睡眠法，现在已经比较成熟了，睡眠比较稳定，每天少于4小时，很早就到公司，现在更投入。”

此外，张朝阳也谈到个人的变化，他认为自己更加成熟，更知道人生这辈子要做什么，“人生要尽自己的本分，当年我可能享受当一个名人的感觉，现在完成我人生基本的本分，我想当一个好的管理者，打造一个好的公司，这样一种基本的价值观。”

最后，张朝阳还以他对《追寻人生的意义》这本书的感悟强调了他所坚持的价值观，“人生在这个世界上三重意义，首先创造一个东西的意义，以及热爱一个东西的意义，和第三个受苦的意义。”他认为，每个人一定要活出一个说法来，追求荣华富贵和成王败寇这个价值观稍微低了一点，有时候不一定荣华富贵，你做的事情是有价值的，这是很有意义的。