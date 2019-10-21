华为高级副总裁侯金龙：鲲鹏让世界有第二种选择

作为第一家登台亮相的企业，华为高级副总裁、华为Cloud&AI总裁侯金龙在出席第六届世界互联网大会“世界互联网领先科技成果发布”环节时表示，处理器是整个计算产业的基础，有芯才有力。华为希望计算产业就像画面中展示的这只鲲鹏，展翅飞翔。

据侯金龙介绍，华为从2004年开始投资研发第一颗嵌入式处理芯片，历经15年，投入超过2万名工程师，形成了以“鲲鹏+昇腾”为核心的基础芯片族。鲲鹏包括服务器和PC处理器，鲲鹏920是业界首颗64核的数据中心处理器，7nm,性能比业界主流处理器高25%、内存带宽高60%；同时把CPU、桥片、网络和磁盘控制器“4合1”，是业界集成度最高的数据中心处理器之一。昇腾包括训练和推理芯片，用于训练的昇腾910，半精度算力达256 TFLOPS，是业界的2倍。用于推理的昇腾310，整型算力16T OPS，功耗仅8W。

华为称存储控制器芯片，通过独特的磨损均衡算法，把SSD盘的寿命提高20%。智能网卡芯片，支持OVS、VxLAN、RoCE等多协议卸载，特别适合云化和低时延的场景。智能管理芯片，实现智能的功耗和故障管理，是大型数据中心自动化管理的基础。目前在计算架构中，华为是同时拥有“CPU，NPU，存储控制，网络互连，智能管理”5大关键芯片的厂商。华为表示将按照“量产一代、研发一代、规划一代”的节奏投资芯片。鲲鹏从2007年走到现在已历时12年，鲲鹏920现在是第三代芯片。鲲鹏+昇腾会长期演进，华为将按每年推出一代的节奏，持续提升竞争力。同时确保后向兼容，源源不断的推动计算产业向前发展。

华为表示在过去的3年时间里，华为与各行业客户和合作伙伴共同孵化解决方案，充分发挥多核高并发优势，针对大数据、分布式存储、数据库、原生应用和云服务等场景进行了深度优化，并规模商用。大数据场景，鲲鹏处理器性能平均比x86 CPU高30%以上，意味可以采用更少的设备提供同等的大数据处理能力；分布式存储场景，鲲鹏可以提升IOPS性能20%以上。原生应用场景,鲲鹏兼容ARM指令集，与移动APP天然同构，可支持移动APP无缝迁移到云上运行，性能零损失且不需要二次开发。华为称他们希望，鲲鹏让世界有第二种选择。