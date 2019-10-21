哔哩哔哩陈睿：我们希望能让中国人的创作走向世界

10月20日，2019第六届世界互联网大会在浙江乌镇开幕。哔哩哔哩董事长兼CEO陈睿在下午的企业家高峰论坛上表示，这一批互联网公司之所以能够在这些年发展起来，就是因为大量需求的诞生。

陈睿表示，“中国在过去几年的时间增加了至少10亿台智能设备，有这么多的智能设备就需要消费相应的内容。我们要做的就是这给中国用户，尤其是年轻用户，提供他们喜欢的内容。

大会发布的《中国互联网发展报告2019》显示，截至2019年6月，中国网民规模为8.54亿人，互联网普及率达61.2%，网站数量518万个。

哔哩哔哩（以下简称“B站”）有78%的用户都是18-35岁的年轻人，月活用户达1.1亿。陈睿认为：“90后看世界，真的是平的。无论是身处乡村还是国际大都市，其实现在的90后、00后能够看到同样的东西。互联网不仅能够让大家看得更远，也能让大家通过更多的互动来增进了解。”

在他看来，通过互联网，社会产生了更多的文化互通与传递，不仅是让中国的文化走出去，还有越来越多生活在中国的外国人向世界分享他们的生活与认知。目前，B站不仅聚集了大量的中国机构和创作者，也吸引了像BBC、Discovery、NHK等海外机构和创作者。

陈睿在发言最后表示：“我希望能够将中国人创作的内容输出到全世界各地。因为我认为中国在古代几千年一直是文化输出国，但是到最近一百多年变成了文化的输入国。我希望随着国家文化强国目标的不断推进，以及互联网的快速发展，我们能再次变成文化的输出国。”