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任正非：谷歌也愿意跟华为合作，就看美国政府是否批准

2019-10-21 7:10:11来源：C114中国通信网作者：安迪责编：远洋评论：

谈及华为自研的鸿蒙操作系统是否有可能会替代安卓系统这一问题时，华为创始人、总裁任正非近日接受美国CNBC专访时表示：“我们不会有能力不足的问题，肯定有能力做到我们想做的事情。但我们将来不会替代安卓，要支持安卓的发展。”

据了解，自今年5月中旬遭遇美国禁令、被列入实体清单之后，谷歌也停止与华为包括智能手机操作系统安卓的相关合作，华为手机业务面临着前所未有的巨大挑战。

而在今年8月9日举行的2019华为开发者大会（HDC2019）上，华为消费者业务CEO余承东宣布华为自研的鸿蒙操作系统（HarmonyOS）正式发布。

对于华为自研的鸿蒙操作系统是否有可能会替代安卓系统这一备受关注的问题，任正非说：“我们不会有能力不足的问题，肯定有能力做到我们想做的事情。但我们将来不会替代安卓，要支持安卓的发展。”

“Google是一个很好的公司，我们还是要加强合作的。”任正非表示：“鸿蒙系统如果在这个地方能够有成长，有一部分生态，而不是主要的替换关系。首先我们还是加强跟Google的合作，因为Google也是愿意跟我们合作的，唯一就是美国政府的批准问题。是否能够获得批准取决于美国政府批准的截止日期11月19日会发生什么。我们希望美国能批准，我们能继续和安卓加强友好合作。”

华为发布的2019年前三季度经营业绩显示，2019年前三季度华为实现销售收入6108亿人民币，同比增长24.4%；净利润率8.7%。而在备受关注的消费者业务方面，华为智能手机业务继续保持稳健增长。2019年前三季度华为智能手机发货量超过1.85亿台，同比增长26%。

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关键词：任正非华为

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