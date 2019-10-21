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Facebook高管：Libra可细化分类，分美元、欧元及英镑版

2019-10-21 8:04:38来源：网易科技作者：小小责编：懒猫评论：

10月21日消息，据路透社报道，由于加密货币Libra项目受到越来越多质疑，Facebook负责该项目的高管大卫·马库斯(David Marcus)日前表示，Libra可通过与不同法定货币挂钩，细分为美元稳定币、欧元稳定币以及英镑稳定币等，而不是最初提议的充当综合性稳定币。

马库斯表示，天秤币协会的主要目标仍然是创建更高效的支付系统，但它对寻找使用Libra的替代方法持开放态度。他说：“我们绝对可以通过拥有多种不同的稳定币来实现这个目标，这些稳定币以数字代币形式代表各国货币，这是应该考虑的选项之一。”

但马库斯澄清说：“这并不是说与法定货币挂钩的稳定币是该协会新的最佳选择。我们关心的是如何实现最初使命，有很多方法可以提供帮助，但Libra需要展示出灵活性”。

Facebook提议的Libra项目本月早些时候遭遇重大挫折，创始成员Strive、eBay、PayPal、Mastercard、Visa以及Booking Holdings先后退出。全球政策制定者和监管机构还担心，创建全新的综合性全球加密货币可能会颠覆全球金融体系，威胁用户的隐私，并为洗钱提供便利。

马库斯表示，Facebook的目标仍然是在2020年6月推出Libra，但承认由于面临监管障碍，可能无法按计划实现这一目标。他说：“除非我们解决了所有合理的担忧，并获得适当的监管批准，否则我们可能无法实现预期目标。”

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关键词：FacebookLibra

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