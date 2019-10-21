亚马逊收购Whole Foods，假货和过期食品成问题

北京时间10月21日早间消息，2年前亚马逊收购Whole Foods，自此之后，许多人前往亚马逊购买食品杂货。不过亚马逊现在出现一个大问题：假货和不安全商品越来越多。食品杂货也存在同样的问题，比如亚马逊居然将过期食品拿来卖。

亚马逊客户说，从婴儿奶粉到咖啡奶精，从牛肉干到燕麦卷，当食品到货时，有时会变质、过期。外媒调访品牌、第三方销售商、顾问，他们认为亚马逊技术和物流系统存在漏洞，让过期食品有机可乘。一些人表示担忧，他们担心随着亚马逊集市的扩张，问题会越来越严重。

数字分析公司调查亚马逊集市，分析最畅销的100种食品，在这些销售商中有40%存在问题，每家至少都有5位客户投诉说食品过期。为什么会这样？清仓大甩卖和清算仓库可能是问题的根源，这些清仓食品最终拿来销售。

2017年，星巴克关闭Teavana茶店，许多店铺从星巴克手中采购折扣茶类商品，然后再通过亚马逊转售。到了今天，我们还可以从亚马逊买到Teavana商品，比如冰糖、果茶。一位客户评论说，这些茶有一种特别难闻的化学味，可能是水果变质了。亚马逊的一位销售商说，如果就Teavana产品过期问题询问亚马逊，许多时候它理都不理。

雀巢有权销售星巴克咖啡和茶，当中包括Teavana商品，它拒绝回应。亚马逊新闻发言人回应称，网站销售的商品（包括不许转售的商品）必须符合法律法规和亚马逊政策。第三方销售商在亚马逊销售食品必须提供保质期，剩余时间至少要有90天。

不过食品安全专家认为，亚马逊政策有很大问题。美国消费者联盟食品政策主管托马斯·格瑞米林（Thomas Gremillion）表示：“到底政策执行到位了吗？我们找不到任何证据。一些销售商可能会冒险销售过期商品，亚马逊抓住了它，然后清理一番，商家再接着销售。”

问题很多，有的食品不新鲜，收到货时没几天就会过期。在亚马逊网站斐济矿泉水（Fiji water）挺畅销，算是特色产品，有用户评论说他们收到的水是自来水。今年2月，安吉·阿特金森（Angie Atkinson）从亚马逊购买一箱Land O'Lakes Half & Half奶油，打开之后发现每一盒都凝结了，看看生产日期，全都过期了。

调查人员从亚马逊买了一堆过期食品，让亚马逊注意，亚马逊回应称，它们会采取适当行动，确保在售商品符合标准。亚马逊还说，这些事件只是孤立事件，不需要对商家采取法律措施，也不需要移除任何商品。

亚马逊称，围绕产品质量和安全问题，每周客户都会提供2200多万条反馈信息，亚马逊会用人力和AI监控这些反馈信息；如果销售商违反政策，亚马逊会剔除商品，或者暂停销售商账户。