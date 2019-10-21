共享充电大幅涨价：行业规范缺失、标准未定问题待解

近日，多家媒体报道，共享充电宝已告别“一元时代”，租金甚至涨至8元每小时。蓝鲸TMT记者对此展开调查，发现在不同地区、不同场所、不同店铺，共享充电宝的收费标准均不相同，在其发展扩张的过程中，已经历多番涨价。





共享充电宝与共享单车一样，都是伴随着共享经济的浪潮而起，但发展至今，两者所处的境地已然不同。与共享单车企业普遍亏损不同的是，共享充电经过“百电大战”的多番洗牌后，目前已形成“三电一兽”的市场格局；业内人士表示，共享充电领域的几家头部企业陆续实现了盈利。

那么，共享充电行业对比共享单车而言，究竟胜在了哪一环？共享充电宝的租金会不会继续增长？在行业规范与标准均未确立的情况下，这一细分行业的发展前景又是如何？

价格成倍增长，收费规则不统一

近期，记者走访了北京朝阳大悦城、凯德MALL等多家商场与餐馆，发现共享充电宝计费标准由之前的1元/小时提升为1.5-2元/小时不等，而酒吧、旅游景区等场所的共享充电宝收费相对要贵一些，价格在2-5元/小时不等。记者查询了街电、小电、来电、怪兽的共享充电宝小程序或者公众号，均未显示具体的计费规则。

蓝鲸TMT记者就相关问题致电怪兽充电方面相关人士，对方表示，其产品在不同地区的门店收费标准有所不同，扫码使用时收费标准会展示在手机上，价格由公司进行统一阶梯定价。据介绍，充电宝的收费标准是综合考虑设备成本、场地租金、人员工资成本等因素所制定，如果不同商户收费标准不一致的话，与公司定价策略或者商户参与定价也是有关系的。也会有每小时5元的收费情况，比如在景区内租借充电宝可能就比较贵一点。

而来电方面相关人士则表示，因为公司与不同的商家合作，所以收费是不一样的。该人士向记者介绍指出，来电与商家合作时会与商家进行沟通，沟通协商后制定收费标准，每一个充电宝收费都是有上限的，因为每一台机器收费不一样，所以收费上限也不一样，有100元、128元、150元等；一般是每小时2元，但也有收费3元、4元的，也遇到到每小时5元的订单的。

关于共享充电宝涨价的原因，互联网分析师于斌表示：“因为共享充电宝最开始用的人不是很多，场景也不是很多，所以现在共享充电宝在品牌扩张和地域扩张的时候，需要通过涨价的方式来让提升企业的利润。而不同的地理位置有不同的收费，这个情况应该是正常的，但对于用户来说定价如果偏高的话，可能会对相应的品牌有一些影响。”

对于共享充电宝未来还会不会继续涨价，互联网分析师葛甲表示：“应该不会再上涨了，如果一个行业不停涨价，那说明这个行业存在很大的问题。”

而于斌对此持反对意见，于斌认为，将来共享充电宝的价格还会有上涨的可能性，共享充电宝是一个应急的产品，比如用户在手机没有电的情况下，他会优先去选择能够及时充电的方式，此时，用户可能就不会考虑太多价格因素。

与此同时，多位共享充电宝用户对蓝鲸TMT记者表示，共享充电宝的用途主要是应急，在这种情况下用户可能不会太在意价钱，但如果价格太贵，很可能会影响用户第二次使用的意愿。

从“烧钱”扩张到行业大洗牌，市场进入精细化运营

时间追溯至2017年上半年，彼时，共享经济概念掀起一股热潮，共享单车、共享短租、共享办公等风起云涌，同时，资本市场也相中了共享充电这一领域。

艾媒咨询数据显示，自2017年3月始，共享充电宝公司频频获得融资，在一个多月的时间内，行业共获得10多笔融资，有30多家投资机构入局，融资总金额超过10亿元；投资机构不乏顺为资本、高瓴资本、IDG、红点中国、元璟资本等知名投资企业及知名投资人。

互联网巨头企业腾讯与阿里也相继入局，继腾讯成为“小电”的战略投资方后，“来电科技”也与蚂蚁金服达成战略合作，推出信用免押金服务。

此外，2017年5月，电商平台聚美优品宣布，以3亿元人民币投资移动电源租赁企业深圳街电科技有限公司。此次投资后，聚美优品创始人兼CEO陈欧将担任街电董事长，而聚美优品也将持有街电近六成的股份。

彼时，共享充电宝在业界存在一定的争议。素有“娱乐圈纪检委”之称的王思聪曾在朋友圈发表态度称：“共享充电宝要是能成我吃翔，立帖为证。”

业内人士表示，共享经济下的产物都有着无一例外的共性，那就是烧钱，谁能经受得住“补贴”大战，谁就是最终赢家。

小电创始人兼CEO唐永波曾公开表示，小电在扩张最快的时期，曾经在一个月里铺了7万到10万台左右的设备，一口气开进20个城市。聚美优品创始人兼CEO陈欧也曾对街电下令，一个月要“烧光”30亿。

可惜，靠烧钱极速扩张的日子未能带来持久的高光时刻。2017年9月，有报道称，共享充电企业Hi电正全面收缩线下推广团队，200名左右员工面临裁员命运。2017年底，泡泡充电、河马充电、小宝充电等玩家相继退出舞台。

在经历行业洗牌期后，国内共享充电宝市场的竞争格局已大致成型。前瞻产业研究院数据显示，截至目前，我国共享充电宝行业基本上形成了以街电、小电科技、来电科技、怪兽充电和云充电为代表的行业竞争格局。

艾媒咨询分析称，未来，共享充电市场竞争将围绕精细化运营全面展开。企业如何利用大数据实现更优的场景布局，实现更多的用户覆盖，实现更高的营销触达，将是企业在市场中赢得竞争的重中之重。

共享充电企业已开始盈利，规范缺失、标准未定问题待解

如今，曾历经繁荣的共享经济浪潮几近夭折。一方面，最先抢跑的共享单车企业已经过多番洗牌，ofo陷入押金风波，至今无力偿还，而摩拜也已经被美团收购，时至今日，共享单车的盈利仍然遥遥无期。另一方面，共享办公空间WeWork在不到几个月的时间内，经历了从一家估值高达近500亿美元的“独角兽”，到估值减半并取消上市计划的戏剧性波折。

曾几何时，人们对共享充电宝也产生了巨大的质疑。但不同于共享单车持续亏损的境地，部分共享充电宝企业均已宣布实现盈利。其中，聚美优品发布的财报显示，街电去年营收超8亿，营业利润约3700万元；截止2019年上半年，街电累计用户量已达1.07亿，为共享充电宝行业累计用户量首个突破亿级别的平台。小电则在2017年底便宣布有望次年三月实现盈利。

街电CEO万里称，2018年下半年，共享充电宝经过市场验证实现规模营收，“几家头部企业陆续实现了赢利。”

对此，于斌表示，共享充电其实是一个非常大的产业，不仅仅是普通的用户，包括对于配送领域的服务人员来说，他们充电的需求也要远远大于共享单车，而且利润肯定是共享充电宝要高一些。与此同时，共享充电宝的运营成本要比共享单车低。

艾媒咨询数据显示，2019年中国共享充电宝用户规模将达到3.05亿人，2020年用户规模将增长至4.08亿；2019年增长率会逐渐回落至55.6%。

葛甲表示，共享充电行业在运营过程中还面临规范缺失的问题，行业中也没有什么规则，很多事情都是根据公司的经营状况决定。此外，目前手机续航时间加长、反向充电技术也在不断发展，这些从长远来说对共享充电宝的发展是有一定影响的，但短期内还对其构不成威胁。

同时，于斌也表示：“共享充电行业最大的问题在于标准化，一个是安全的标准化，一个是价格的标准化。至于未来的发展机遇，共享充电企业应该赶紧将业务开展至三四五线城市，这样就能够把下沉市场把握住，下沉之后会对品牌和这个估值能够带来很大的提升。”