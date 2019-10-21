外媒：Apple TV+未来一年可为苹果创造60亿美元收入

北京时间10月21日早间消息，苹果计划明年的服务收入达到500亿美元，而Apple TV+的推广可能是实现这个目标的关键。目前，苹果在用户购买新设备时提供了一年免费的Apple TV+服务。巴克莱分析师蒂姆·朗（Tim Long）预计，如果苹果在接下来的12个月时间里继续开展推广活动，那么未来一年将可以获得1亿付费用户。

简单的计算表明，这些Apple TV+的付费用户将在明年为苹果的服务收入贡献接近60亿美元。在过去12个月时间里，服务业务给苹果带来了近440亿美元的收入。再加上Apple TV+的部分，苹果将可以实现目标。

Apple TV+的60亿美元收入并不是直接来自消费者支出。蒂姆·朗表示，由于设备捆绑的促销活动，苹果的会计部门会在销售每台设备时记入大约60美元的Apple TV+收入，并向服务业务确认每月5美元的收入。高盛分析师罗德·霍尔（Rod Hall）也同意这种看法。

苹果则表示，Apple TV+的推出、推广活动以及会计核算不会对整体的财务业绩造成实质性影响。

这很难令人相信，因为有报道称，苹果在原创内容方面花费了60亿美元。这些成本将在苹果11月推出Apple TV+服务后的第一个财季开始摊销。至少，这会对苹果服务业务的毛利率造成显著影响。今年前9个月，服务业务的销售成本总共只有123亿美元。

过去几年，iPhone的平均售价和服务业务收入一直是投资者关注苹果的两大领域。苹果如何解释Apple TV+的推广活动对这两者都可能产生很大影响。

今年新款iPhone的起步售价与去年相比已经降低了50美元。如果一半iPhone购买者注册免费的Apple TV+服务，那么可能会导致iPhone的平均售价再降低30美元。另一方面，如果Apple TV+的收入来自促销活动，那么可能会掩盖对该服务真正的需求。苹果希望服务业务年收入达到500亿美元，但业内人士认为这不应该以牺牲设备收入为代价。