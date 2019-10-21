在2019年谷歌秋季发布会上，设备及服务副总裁Rick Osterloh在Made by Google 19主题演讲的开场白给人留下了深刻的印象：

“纵观谷歌的产品，从搜索引擎到谷歌地图，Gmail到谷歌照片，我们的任务一如既往，让谷歌能为你提供更多帮助。公司打造的工具能增加你的知识，帮助你成功，并保持健康和幸福感。将这一愿景推广到硬件及服务上，就意味着我们要创造类似Pixel手机、可穿戴设备、笔记本电脑和Nest家用硬件等产品。每一件产品都独具匠心，旨在不侵犯用户日常生活的情况下，为他们提供帮助。”

不知读者发现了没，谷歌提出了一个新任务——让谷歌能为你带来更多帮助。

早在五个月前的谷歌I/O开发者大会上，首席执行官桑德尔·皮查伊在叙述公司长远愿景时，用了同一个词语“helpful”：

“最初我们的愿望就是整合这个世界的信息，让它的实用性和普及性得到提高。如今这一目标没有发生改变，但我们的实现方式有了变化。以前我们是要帮你找到答案，现在我们是要帮你把事情解决。今天早上我要向你们介绍许多基于用户信任和隐私的产品。我希望我们的产品能在考虑用户工作、家居和生活的情况下，更好地服务用户。它们都有一个共同的目标：能为你日常生活中大大小小的事务带来帮助。”

所以“带来帮助”应该是该公司的目标，而非只是任务。我之所以会去翻看皮查伊的讲话，就是因为这次产品发布非常无聊，充斥着一种自满的气氛。

谷歌的公告消息如下（按顺序）：

• 游戏视频直播服务That Stadia将于11月19日推出。

• AirPods的竞品Pixel Buds将于2020年春季发货（现场也没有试用模型）。

• Chromebook的第三代Pixelbook Go将于10月28日开始发货。

• Nest设备的云端记录服务Nest Aware价格发生了变化：不再是按设备数量收取费用，而是按户收费。这个计划将于“2020年初”推行。

• Google Wifi路由器和Google Home音箱结合的产品Nest Wifi，将于11月4日开始发货。

• Google Home Mini的替代产品Nest Mini将于10月22日开始发货。

• Pixel 4智能手机搭载了雷达芯片，全新的摄像头和加强版Google Assistant，该产品将于10月24日发货。

首先值得留意的是，不少产品要在很久以后才能发货（或推出）。其次大多数产品也没有讲述其优点，而是在长篇大论地介绍产品开发流程后，“插播”一下新发布的产品。正如我所说的，无聊且自满。

皮查伊讲述了公司的目标，要成为一家“有用”的公司，那么谷歌必须无处不在，而前提条件就是它必须得到信任。不论这些产品短期内是否会发布，它都映射出你需要谷歌的帮助，换句话说谷歌已经非常熟悉用户们的喜好。

谷歌的愿景

Osterloh将这个目标称为“环境计算”（ambient computing）：

在移动时代，智能手机改变了世界。让你随身携带一台强大的计算机，这的确很有用。但如果它的计算能力会出现在任何你需要的地方，那么它就会更加有用。现在你们在听我和Baratunde谈论这个理念，这种能带来帮助的计算能力会一直在你身边——也就是“环境计算”。你的设备将和服务以及人工智能协作，所以这种帮助应该出现在任何你需要的地方。当你不需要它的时候，它又会悄悄退场。所以手机等设备不是系统的中心，你才是。

乍一看，这番发言还非常有说服力，原因如下：

第一，这个目标比我们所生活的手机时代更加宏大。增强现实或者更小的可穿戴设备可能会实现它。

第二，这个目标和智能手机并不冲突，而是将它作为基石。智能手机太有用了，任何与它存在竞争的技术都不免在某些应用场合与它发生功能重叠。而“环境计算”则将智能手机作为实现目标的工具之一。

第三，这也是适合谷歌去追求的目标。这家公司通过各种手段服务了大量的客户，它已经开始推出需要搜集人们日常生活信息的服务。

相比在硬件领域比较乏力的Facebook以及亚马逊，谷歌的情况要稍微好一些。但如果用户拔掉耳机，离开家，那么“环境计算”是否就没有用武之地了呢？Osterloh是这样解释的：

Google Assistant会在这时起到作用。它会把所有东西整合起来，以一种熟悉的、自然的方式给你提供帮助。例如当你想听音乐的时候，不论是在厨房吃饭，还是外出驾车，又或是在和朋友闲逛，只要你说出歌曲的名字，那么音乐就会自动播放，根本不需要你拿出手机或按下按钮。

很显然，只有具备手机平台的公司才能提供这样的体验。换句话说，也就只有谷歌和苹果，而后者似乎很少在居家领域有所建树。

谷歌的集成

这也解释了作为一家服务公司的谷歌为何要投资硬件。当产品性能无法满足客户需求时，公司们就会竞相开发出优秀的产品。在这场竞争中，企业会争夺专利高地，建立相互依存的生态体系。因为独立的架构会减少工程师的设计自由度，无法实现性能的最优化。

新产品性能上的差距迫使工程师利用现有的技术，对众多系统进行集成，以尽可能高的效率实现最好的性能。

在“环境计算”的案例中，“集成”不仅仅指某一个设备和它配套软件的结合。而是将生活所有相关场景的设备结合起来——包括家里、工作、游玩等。所以最好的解决方法就是将Pixel手机塞进用户口袋，将Nest放在用户家中，让他们带上Pixel Buds，工作时用上Pixelbook。

谷歌的挑战

尽管谷歌前几步走的不错，但它是否能实现目标还不得而知。原因如下：

第一，对“环境计算”感兴趣，同时还要有充足的预算，才能成为谷歌的客户，而这类人通常用着iPhone。苹果是高端集成化智能手机领域的巨头，而谷歌手机的优势是价格更低。所以谷歌的手机用户通常没有那么多钱来购买集成化的解决方案。

第二，尽管Siri在普及性和实用性上不及Google Assistant，但AirPods至少已经推出三年了，Pixel Buds还没问世，Apple Watch的增长依旧强劲。这两件苹果设备相结合，就能在没有手机的情况下带来类似“环境计算”的体验。

第三，谷歌长篇大论地强调以用户为中心，有个非常重要的原因：因为将用户及其数据作为商品贩卖，它的核心广告业务已经受到影响。接下来的问题是用户还愿不愿意让谷歌参与自己的生活。

第四，谷歌的商业模式也存在问题。之前讲过，谷歌搜集人们的资料从而给出更加针对性的广告，但“环境计算”中可不能有广告，Google Assistant只能给答案（最好还是最佳答案），否则就难获用户的信任。