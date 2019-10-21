Mozilla将为Firefox火狐浏览器集成本地翻译功能

Mozilla正尝试在Firefox Web浏览器中集成不依赖云服务的本地翻译功能。

与Firefox相比，Chrome浏览器的优势之一是它具有集成的翻译功能。Mozilla也一直致力于Firefox中的翻译功能，并集成了多种服务，包括Firefox中的Yandex Translate和Google Translate。不过默认情况下，该功能并未启用。主要原因之一是Mozilla必须向运营翻译服务的公司支付API使用费。

通常情况下，需要翻译功能的Firefox用户会自行选择安装浏览器扩展程序，例如To Google Translate或Translate Man。

Firefox中机器翻译功能的本地集成是Bergamot项目的一部分，该项目由欧盟资助。并获得了300万欧元（约2380万人民币）欧盟资金支持。该项目的重点是改善Web浏览器中的客户端机器翻译，以提高隐私性，并使该解决方案适用于无法使用基于云的翻译服务的行业。

Bergamot项目的研究人员表示，“这种向客户端翻译的转变使公民有权保护自己的隐私，并增加了欧洲在需要保密的领域对语言技术的采用。”

该技术目前正在积极开发中，Mozilla已开始雇用神经机器翻译工程师将Bergamot集成到Firefox中。大多数工作将在Bergamot 库上完成，而不是修改Firefox代码库。项目完成后，该库也将根据开源许可证进行发布。

Firefox已附带UI来支持页面翻译功能。该UI是几年前Mozilla首次想采用类似于Google Chrome浏览器的页面翻译功能时添加的，但之后由于成本原因被取消。不过，由于Mozilla一直想要与Chrome中类似的功能，UI也就一直留在了Firefox中。

用户可以通过转至about:config 选项页面并启用browser.translation.ui.show和browser.translation.detectLanguage设置来启用此UI。

上周，Firefox开发人员Kelly Davis在发布了Bergamot的两个演示，表明该库已处于概念阶段，目前处于可用状态。