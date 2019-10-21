鹏博士：长城宽带还在继续运营

10月17日，长城宽带变更多项工商信息，杨学平卸任法定代表人和董事长一职，班殊接任法定代表人、经理、执行董事。与此同时，原董事、监事全部退出，新增监事黄凤娜。

同时，公司经营范围不再包含“第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务、第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务”，但同时新增“经营电信业务、互联网信息服务”。

一些媒体解读为长城宽带退出了宽带市场。鹏博士随即公告称，近日，公司关注到部分媒体刊登了针对“长城宽带网络服务有限公司调整经营范围，退出宽带市场”的相关报道，公司现就相关事项做出说明。

（一）关于长城宽带经营范围变更

公司全资子公司长城宽带拟扩大电信相关服务内容，因原经营范围中的“第二类基础电信业务中的固定网国内数据传送业务、第二类基础电信业务中的网络托管业务、第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务、第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、第二类增值业务中的国内呼叫中心业务”均属于“电信业务”的子类别项目，因此根据《国务院关于“先照后证”改革后加强事中事后监管的意见》（国发【2015】62号）及监管部门要求，长城宽带将经营范围调整为“经营电信业务、互联网信息服务”。

长城宽带仍将按照国家工业和信息化部颁发的电信业务经营许可证，继续为用户提供互联网接入服务和其他电信增值业务。

（二）关于长城宽带经营情况

截至目前，公司整体人员结构稳定，各项经营情况正常。长城宽带将继续努力为上千万的家庭宽带用户提供优质服务。

此前8月份，鹏博士与北京联通签订合作协议，鹏博士北京的125多万宽带用户和2.2万政企客户并入北京联通。在结算形式上，上述宽带用户的预收款归鹏博士，用户数划归北京联通名下，双方将联合推出沃长宽产品，协议作价为20亿元。不少媒体认为，鹏博士以20亿元的对价及服务费用，向北京联通转让了北京地域内的客户。