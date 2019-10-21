腾龙四支E卡口全幅镜头外观曝光，最快今年内上市

在几个月前腾龙宣布将发布四支E卡口全画幅镜头，现在新镜头外观照片与特性曝光了，最快将于2019年内上市。

在腾龙四支新镜头中最吸引人莫过于70-180mm F2.8 Di Ⅲ VXD，它焦距为70-180mm，恒定f/2.8光圈，可能采用外变焦设计，比传统720 2.8镜头焦距略短，可尺寸明显小于720 2.8，不比28-75 F2.8 Di Ⅲ RXD长多少，能为E卡口提供一支恒定大光圈的望远变焦镜头，是索尼A7用户们最期待的一支。

由于光圈只有F2.8，腾龙三支定焦镜头被视为鸡肋般的存在，但从最消息来看，三支镜头不失卖点——24mm F2.8 Di Ⅲ OSD M1:2、35mm F2.8 Di Ⅲ OSD M1:2，20mm F2.8 Di Ⅲ OSD M1:2属于微距镜头，最高提供了0.5倍放大率，在市场上没有同类镜头存在。

根据目前消息，四支镜头会在10月22日正式发布，24mm F2.8 Di Ⅲ OSD M1:2、35mm F2.8 Di Ⅲ OSD M1:2将于2019年内上市，20mm F2.8 Di Ⅲ OSD M1:2、70-180mm F2.8 Di Ⅲ VXD稍晚，要2020年上市，索粉不要指望双11、双12能抢到便宜的70-180mm F2.8 Di Ⅲ VXD了。