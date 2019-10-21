宿华：每天超过3000万用户在快手看新闻

10月21消息，第六届世界互联网大会于浙江乌镇召开。21日上午，在以"融合·守正·创新"为主题的媒体融合论坛上，快手科技创始人兼CEO宿华发表主题演讲“短视频+直播打造融媒新形态”，阐述了短视频在全媒体时代推动媒体融合与发展的无限可能。他表示，目前已有超过8000家政务号、媒体号入驻快手；每天，超过3000万用户在快手看新闻。

宿华在演讲中表示，媒体传播经历了传统媒体、社交媒体、智能分发媒体的渠道演化，到如今以快手为代表的短视频社交媒体出现，媒体传播形式不断进化，快手成为一股不容忽视的正能量传播平台。

他从媒体传播、内容生产、直播新形式三方面具体阐述。

从媒体传播侧看，“快手的产品属性是服务所有人，在直抵人心方面具有无可比拟的优势；同时快手是一个充满正能量的年轻人交流平台，能够做到正能量内容和年轻人很好的连接。”宿华提供的数据显示：目前，超过8000家政务号、媒体号入驻快手，累计点赞量近百亿。其中，人民日报快手号表现突出，目前粉丝超过2000万，单条视频播放量经常超过千万。如今，每天已有超过3000万用户在快手看新闻。

从生产供给侧来看，快手丰富多元真实的内容生态，在媒体融合进程中发挥重大作用。宿华指出，“现在通过快手上的内容，可以大大丰富报道的维度。包括采用短视频内容，深度报道快手故事，和快手发起征集活动等形式。”

快手方面提供数据称，经过8年积累，目前快手拥有2亿多生产者，日均新增视频超过1500万条，原创视频库存数量超过130亿条。海量UGC内容、丰富的用户生态已经成为媒体选题的富矿。

宿华表示，快手愿意携手更多主流媒体，将DA+AI以及视频理解等方面8年的深厚积累，运用在新闻采集、生产、分发、接收、互动中，助力提高传播影响力和舆论引导能力。

“技术是驱动力，价值观才是产品灵魂。”宿华说，在快手的算法体系中，对正能量内容有优先推荐设置，同时不断探测用户的兴趣边界，避免信息茧房的出现，帮助用户探索更广袤的世界。