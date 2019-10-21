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NASA：5颗小行星与地球擦肩而过

2019-10-21 11:59:32来源：新浪科技作者：叶倾城责编：远洋评论：

北京时间10月21日消息，据国外媒体报道，美国宇航局表示，从10月18日先后有5颗小行星掠过地球，其中体积最大的是2019 TM7，其直径大约在42-95米之间。

美国宇航局近地天体研究中心跟踪分析所有近地太空岩石，并透露从10月18日开始先后有5颗小行星接近地球，体积最大的小行星2019 TM7可能与伦敦大本钟大小相近。

北京时间10月18日21点41分，距离地球250万英里的2019 TM7将达到“近地点”。其他4颗小行星分别是：2019 TE2、2019 TW6、2019 TP5和2019 TA1，它们的体积略小，直径估计在31-59米之间。

幸运的是，这5颗小行星中最邻近地球的保持190万英里，意味着它们尽管会达到近地点，但是碰撞地球的可能性非常小。

美国宇航局每周会发现大约30颗新“近地天体（NEOs）”，据统计，到2019年初，共发现1.9万多颗近地天体。

美国宇航局解释称，专家估计2013年俄罗斯车里雅宾斯克爆炸的小行星大小约17米，类似这样的小行星碰撞事件平均1个世纪发生1-2次，体积较大的小行星碰撞地球的概率会更低。但是考虑到当前科学家勘测发现近天体的数量不完整，类似2013年车里雅宾斯克小行星碰撞这样的不可预测事件，很可能随时会发生。

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关键词：小行星

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